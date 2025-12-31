Magnum refuerza su apuesta por la salud estética con la compra de Cap Médica en Canarias

A pocos días de cerrar el año, Canarias ha sido protagonista de una de las operaciones más destacadas del capital riesgo en el sector sanitario. Magnum Industrial Partners, el fondo impulsado por el ex consejero delegado de Banco Santander, Ángel Corcóstegui, ha adquirido por unos 16 millones de euros Cap Médica, una clínica especializada en implantes capilares. La operación supone un nuevo avance en la expansión de los activos sanitarios que el fondo gestiona en las Islas a través de Gournay, la plataforma creada para articular su presencia en este segmento.

El acuerdo, adelantado por El Confidencial, llevaba semanas pendiente únicamente de trámites formales. La entrada de Magnum no implica cambios en el equipo humano de Cap Médica, propiedad hasta ahora de Derma Canarias. De hecho, la operación se centra en la incorporación del conocimiento y la experiencia de la clínica, junto con el compromiso de reinvertir una parte sustancial del capital destinado a la compra, en torno a 14 millones de euros, según fuentes del sector.

La transacción se estructura como un management buyout, con el objetivo de elevar el valor añadido de los servicios prestados y explorar una futura expansión fuera del archipiélago. En este sentido, no se descarta que la marca Cap Médica dé el salto a la Península e incluso a otras ciudades europeas.

Esta estrategia no es nueva para Magnum Industrial Partners en el ámbito de la salud y la estética. Recientemente, el diario Expansión informó de la adquisición de las clínicas dermatológicas Pedro Jaén, con presencia en Madrid y Bruselas, una operación que refuerza la apuesta del fondo por consolidar un grupo sanitario especializado y con proyección internacional.