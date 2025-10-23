Makro homenajea a hosteleros de la provincia de Granada con motivo del día de la hostelería

La compañía ha querido dar visibilidad y reconocer la labor de los hosteleros granadinos en dos actos institucionales celebrados en los ayuntamientos de Pulianas, donde se ubica su centro mayorista, y de Granada.

En el marco del Día de la Hostelería, Makro ha homenajeado a los hosteleros de Granada y su provincia con el objetivo de reconocer todo lo que aportan a la sociedad y poner en valor su trabajo y dedicación.

El homenaje de Makro a los hosteleros granadinos se ha llevado a cabo en dos actos institucionales. Uno de ellos ha sido en el Ayuntamiento de Pulianas, municipio donde Makro cuenta centro mayorista, y que contó con la presencia de José Antonio Carranza, alcalde de Pulianas; y Samuel Díaz, director de Área de Makro en Granada. El segundo acto ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Granada, y a él han asistido Juan Ramón Ferreira, teniente de alcalde y concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada; Gregorio García Domínguez, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada; y Samuel Díaz, director de Área de Makro en Granada. Durante estos homenajes, Makro ha hecho entrega a ambos alcaldes de un manifiesto en el que se reconoce la importancia del sector en la cultura y economía españolas.

Samuel Díaz, director de Makro en Granada, ha afirmado: “En Makro conocemos de primera mano el trabajo que realizan los profesionales hosteleros de Granada y su vocación de servicio sea cuáles sean las circunstancias. La hostelería es un sector muy exigente para quien trabaja en él, detrás de una barra o de una mesa hay mucho trabajo invisible, por eso llevamos diez años reconociendo su labor. Son sus profesionales, con su talento, quienes posicionan a la hostelería y gastronomía españolas como un referente internacional y en Makro seguiremos trabajando para impulsar su crecimiento con un servicio 100% mayorista que les facilite su día a día”.

Por su parte, Gregorio García Domínguez, presidente de la Federación Provincial de Hostelería, ha señalado: “Hoy celebramos el Día de la Hostelería, una fecha significativa para quienes formamos parte de este gran sector que da vida a las ciudades y vertebra el territorio. Es una jornada para poner en valor lo que representa la hostelería en Granada y en toda España: nuestra forma de relacionarnos, de compartir, de celebrar y de vivir. Somos la puerta de entrada a la hospitalidad de nuestra tierra, los embajadores de su gastronomía y de su carácter abierto y social. En España existen más de 300.000 establecimientos de hostelería que dan trabajo a más de dos millones de personas. Detrás de cada café, de cada menú del día, de cada plato servido con cariño, hay esfuerzo, compromiso y profesionalidad. En Granada, la hostelería representa más del 15 % del PIB provincial y sostiene más de 25.000 empleos directos, además de miles de puestos indirectos en distribución, transporte, agricultura, alimentación o servicios. Somos un sector clave, generador de riqueza y cohesión social, y uno de los grandes motores de la economía granadina”.

El presidente de la Federación Provincial de Hostelería ha querido destacar también el papel de la hostelería en la cultura y modo de vida, invitando a celebrar este día en los bares y restaurantes de la provincia, reconociendo así el valor de quienes hacen posible que Granada siga siendo un referente de hospitalidad y buena mesa.

Décimo Aniversario del Día de la Hostelería

El Día de la Hostelería es una iniciativa impulsada por Makro en 2016 con la colaboración de Hostelería de España y Facyre. En la edición de este año y bajo el lema “10 años celebrando la Hostelería”, Makro ha impulsado homenajes en numerosas ciudades españolas con el objetivo de reconocer el trabajo realizado por todos los profesionales hosteleros, que hacen del sector uno de los principales motores económicos de España.