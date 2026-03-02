Makro refuerza su compromiso con la hostelería del norte de España con la apertura de su nueva plataforma regional en Euskadi

Makro, compañía líder en distribución mayorista multicanal a hostelería en España, ha inaugurado hoy su primera plataforma logística regional en el norte de España, ubicada en Galdakao (Bizkaia). Esta infraestructura supondrá la creación de 20 empleos directos y 180 indirectos, que se suman a los casi 250 directos que Makro tiene en Euskadi.

La plataforma regional de Galdakao dará servicio a los clientes de Makro en Euskadi, Asturias, Cantabria y Navarra, permitiendo que más hosteleros puedan acceder al Servicio de Distribución a Hostelería de la compañía.

La primera de este tipo en la zona norte y la segunda a nivel nacional, generará 20 empleos directos y 180 indirectos.

Esta plataforma regional y multitemperatura – la segunda de su tipo a nivel nacional -, representa un nuevo hito en el plan de transformación de la red logística de Makro en España,iniciado en 2022 con el objetivo de impulsar el Servicio de Distribución a Hostelería. Actualmente el 35% de las ventas de Makro en Euskadi, Asturias, Cantabria y Navarra provienen del canal de distribución a hostelería. Con la nueva plataforma, Makro busca impulsar el crecimiento de este canal en las citadas comunidades autónomas, duplicando sus ventas en los próximos años.

Bertrand Mothe, CEO de Makro, ha señalado: “Esta plataforma es un ejemplo tangible de nuestro compromiso con el desarrollo del sector hostelero de Euskadi, Asturias, Cantabria y Navarra y con el de nuestros proveedores locales, y una manifestación de que este compromiso se traduce en acciones concretas que benefician a todos”.

La plataforma, que dará servicio a los clientes de Makro en Euskadi, Asturias, Cantabria y Navarra, permitirá que más hosteleros de estas regiones puedan acceder al Servicio de Distribución a Hostelería de la compañía.

Makro cuenta con más de 400 proveedores locales de Euskadi, Asturias, Cantabria y Navarra. Desde la puesta en marcha de esta plataforma regional, la compañía ha incrementado en un 20% las compras a proveedores de estas comunidades autónomas. Guillermo Lillo, director regional de Makro para la zona norte haafirmado:“Queremos ser la mejor plataforma para nuestros proveedores, facilitarles su llegada a la hostelería de la manera más eficiente posible y ofrecerles vías de crecimiento en el canal mayorista”.

El acto de inauguración celebrado hoy en Galdakao ha contado con la presencia de Iñaki Ruiz, Viceconsejero de Economía del Gobierno Vasco; Elena Pérez, Viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco; Jakes Aguirrezabal, Viceconsejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco; Raúl Pérez, Viceconsejero de Alimentación y Desarrollo Rural del Gobierno Vasco; Iñigo Arrandiaga, alcalde de Galdakao; Mónica Bailón, Concejala de Promoción Económica y Empleo de Galdakao; José Luis Álvarez, presidente de Hostelería de España; Boni García, presidente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia; y Francisco Martínez-Bergés, presidente de Hostelería de la Rioja.

Con 13.000 m² de superficie y capacidad para servir 2.000 pedidos diarios, la plataforma también impulsará el crecimiento de los proveedores regionales: desde su apertura, las compras de Makro a proveedores de Euskadi, Asturias, Cantabria y Navarra crecieron un 20%.

Optimización de la cadena de suministro para llegar a más clientes

Hasta ahora, los pedidos del Servicio de Distribución a Hostelería para los clientes de Euskadi, Asturias, Cantabria y Navarra se preparaban desde las plataformas nacionales y desde los centros cash&carry de Makro en estas comunidades autónomas, desde los que se realizaba la entrega de última milla.Gracias a la nueva plataforma regional, Makro optimizará su cadena de suministro, permitiendo que el 93% de los pedidos para estas regiones se preparen y entreguen desde esta nueva instalación, y posibilitando que los centros cash&carry de Makro puedan dedicar más tiempo a asesorar al cliente hostelero. De esta forma, la plataforma regional absorberá la mayor parte de las rutas de última milla en un despliegue por fases, y permitirá abrir otras nuevas.

Eduardo López-Puertas, director de Cadena de Suministro Integral de Makro ha señalado: “Contar con una plataforma regional para la zona norte nos permitirá redefinir el estándar del delivery profesional en toda la región, ampliar y optimizar la capacidad de nuestro Servicio de Distribución a Hostelería y servir a más clientes de toda la zona”.

Capacidad para servir 2.000 pedidos diarios

La plataforma regional de Makro en Galdakao cuenta con 13.000 m² de superficie, 18 muelles de carga y tendrá capacidad para servir 2.000 pedidos diarios y 40.000 unidades de producto. Gracias a su infraestructura multitemperatura, puede almacenar más de 7.500 huecos de stock de surtido de alimentación seca, refrigerados, congelados y frutas y verduras, y 3.400 referencias especialmente seleccionadas para abarcar los artículos más demandados por los hosteleros para sus negocios.

Con esta plataforma, Makro busca duplicar las ventas de su Servicio de Distribución a Hostelería en estas comunidades autónomas en los próximos años.

En cuanto a su flota, la plataforma utilizará treinta y tres camiones para las entregas de última milla, a los que se añadirá un vehículo eléctrico a principios de abril. Este vehículo se sumará a otros cinco con los que la compañía ya opera en sus rutas urbanas de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Santander y Pamplona. El compromiso con la sostenibilidad se refleja en la instalación frigorífica de última generación, con refrigerantes naturales y tecnologías de ahorro energético, que le ha valido la certificación “Muy Bueno” de BREEAM.

Makro llegó a Euskadi en 1992 y cuenta con tres centros cash&carry en Erandio (Bizkaia), Vitoria-Gasteiz (Araba) y Oiartzun (Gipuzkoa), emplea de forma directa a 267 personas – 152 de ellas en Bizkaia – y da servicio a 18.500 clientes HORECA. En el conjunto de las comunidades a las que sirve esta plataforma (Euskadi, Asturias, Cantabria y Navarra), Makro cuenta con 6 centros cash&carry, emplea de forma directa a 468 personas y ofrece servicio a 33.600 clientes HORECA.