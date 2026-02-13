Man Group se alía con Anthropic para integrar IA generativa en su negocio de inversión

La gestora Man Group ha cerrado una colaboración estratégica con Anthropic basada en dos ejes: la adopción de herramientas de inteligencia artificial en sus operaciones internas y el trabajo conjunto como socio en Europa para impulsar soluciones de IA generativa aplicadas a la gestión de activos.

Como parte del acuerdo, la gestora utilizará el modelo de IA Claude de Anthropic, incluida una versión ajustada a su propia infraestructura tecnológica, a la que ya pueden acceder sus equipos. La implantación abarcará diversas áreas, tanto en inversión como en funciones corporativas, entre ellas distribución y recursos humanos.

En el terreno de la inversión, la firma busca integrar estas capacidades en la fase de análisis y generación de ideas. Las nuevas herramientas facilitarán el tratamiento de grandes conjuntos de datos, la ejecución de código para consultar bases de información y la elaboración de resúmenes útiles para los gestores.

Entre los usos previstos se incluyen el estudio de un universo de valores más amplio, el apoyo en modelos de riesgo, la revisión de documentación financiera y la automatización de ciertos reportes. Asimismo, Man Group planea aprovechar funciones que permiten definir flujos de trabajo en lenguaje natural para que el modelo los ejecute, junto con soluciones de programación generativa orientadas a elevar la productividad de los equipos tecnológicos.