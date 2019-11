Mañueco e Igea, convencidos de que el pacto aguantará los cuatro años

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, defendieron hoy su Gobierno “solidario” que trabaja a “pleno rendimiento” para transformar Castilla y León en estos cuatro años con políticas moderadas, centradas y liberales basadas en el diálogo.

Durante la presentación conjunta del balance de estos primeros cien días de Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, ambos afirmaron que se complementan “perfectamente” y que las decisiones de gobierno de adoptan de manera cohesionada y siempre desde “el interés general”.

En su comparecencia en la Sala de Mapas de la Junta, en la que ambos se intercambiaron palabras de agradecimiento y de reconocimiento a la labor y relación de estos meses, el presidente de la Junta explicó que “se han sentado las bases para proyectarse hacia el futuro”, ya que recalcaron que se trata de un Gobierno que va a durar los cuatro años de la legislatura. “Es un Gobierno de cuatro años que va a durar, cambiar y transformar la vida de los castellanos y leoneses”, resumió Igea.

Tras subrayar que el Consejo de Gobierno ha tratado 420 asuntos, movilizado 1.000 millones e iniciado la tramitación de trece leyes, Fernández Mañueco puso en valor que se trata de un Ejecutivo que apuesta por el diálogo en todas sus vertientes, por el crecimiento económico y la creación de empleo, por la garantía de los servicios públicos, la atención al mundo rural ante el reto demográfico y por una política fiscal “inteligente” de reducción de impuestos.

Francisco Igea se detuvo en destacar las “ventajas” de un Gobierno de coalición que centró en la “estimulación” de la competencia, la mejora del control interno y la amplitud del mensaje, para resumir en la unión de la “experiencia y el empuje”, aunque precisó con ello que no quiere decir que el PP no tenga “empuje” o Ciudadanos falta de experiencia, sino que los ‘populares’ cuentan con consejeros más “veteranos”.

El vicepresidente, también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, aprovechó la rueda de prensa para defender “la verdad y la libertad” como principios de la gestión pública y para destacar que “se diga la verdad” sobre las listas de espera, que se mejore la evaluación de las políticas públicas, que se reforme la atención primaria o que se apruebe una ley de derechos y garantías.

Ante las declaraciones polémicas de Igea, también portavoz de la Junta, o el hecho de que iniciaran la legislatura como un “matrimonio de conveniencia”, Fernández Mañueco afirmó que ambos se complementan “perfectamente”, aunque su carácter no es igual, y resaltó que el vicepresidente no se conforme, algo que le ha “enriquecido” y que quiso agradecerle. “Donde no hay amor, pon amor y recibirás amor”, manifestó el presidente en una cita de San Juan de la Cruz.

Igea sostuvo, por su parte, que se siente respaldado por el presidente, que “se complementan” en sus caracteres y que las decisiones se adoptan de manera conjunta. “Es un Gobierno conjunto, de dos partidos, del Partido Popular y de Ciudadanos, para lo bueno y para lo malo”, anotó Fernández Mañueco, que subrayó que prima el “interés general” de Castilla y León y consideró que en España se podría hacer algo “de similares características”.

En relación al reto demográfico, el presidente aseguró que toda la actividad de su Gobierno se inspira en afrontar ese problema y enumeró la garantía de los servicios públicos en el mundo rural, el catálogo de nuevos servicios en transporte o vivienda, el acceso a internet con una primera convocatoria en enero, o las medidas de fiscalidad y reducción del precio del suelo.

Además, Fernández Mañueco garantizó que el próximo año habrá nuevos presupuestos en los que ya trabajan, aunque indicó que están pendientes de la conformación de un nuevo Gobierno central para conocer el techo de gasto y recibir los fondos de la financiación autonómica para poder “concretar” las cuentas de la Comunidad.