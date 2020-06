Mañueco garantiza el acuerdo de los ERTE pero adaptados a la nueva realidad económica

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, garantizó hoy que su Gobierno cumplirá el acuerdo en su cuantía y condiciones de la ayuda complementaria de los ERTE firmado con el Diálogo Social, aunque añadió que se trabaja para su adaptación a la realidad de la crisis, y el portavoz socialista, Luis Tudanca, le pidió que lo haga ya.

En su respuesta a la pregunta del socialista Luis Tudanca en el pleno de las Cortes, Fernández Mañueco aseguró que la Junta garantiza lo firmado y convalidado en las Cortes y explicó que en este momento la Consejería de Empleo e Industria trabaja para mejorar las bases para que llegue a quien más lo necesita y se adapte a la realidad actual de la crisis.

Tudanca reprochó al presidente de la Junta que tres meses después de la firma del acuerdo con los agentes del Diálogo Social y de su convalidación por las Cortes no ha llegado “un euro” a los 70.000 beneficiarios de ERTE, ni a los autónomos. “Va a pagar, sí o no”, espetó.

El portavoz socialista tiró del informe de Oxfam Intermón que sitúa a la Comunidad como la segunda en la que más crecerá la pobreza, con 417.553 personas, y recalcó que es “urgente hacer algo además de felicitarnos”, en referencia a que el presidente iniciara su intervención con el agradecimiento a los grupos por el pacto para la recuperación.

“La ley se cumple, es lo que le pido, no se pueden tardar tres meses”, recalcó el socialista, que recordó al presidente que ya le dijo, cuando se convalidó el decreto, que “se llegaba tarde y mal”, que “a día de hoy no ha llegado ni un euro al bolsillo trabajadores y autonómos” y concluyó que no se pueden “escudar” en el presupuesto.

Tudanca afeó a la Junta que en 2014 se destinaran a complemento de ERTE nueve millones y ahora solo seis millones. “No es comprensible”, aseguró. También, censuró a Fernández Mañueco que exija al Gobierno cuando ha dado 268 millones de euros, y “ usted cero”. “No podemos esperar, lo firmado se cumple en su integridad y la ley se cumple”, concluyó.

El presidente reiteró que la Junta cumple y va a cumplir los acuerdos, como ha hecho siempre, y añadió que va a respetar las condiciones y la cuantía, aunque afirmó que se estudia como mejorar a más personas y los que más lo necesitan. “Para los trabajadores, las familias y empresas, la Junta es su mejor aliado”.

Mañueco argumentó que el acuerdo con el Diálogo Social del pasado mes de marzo fue pionero y completo al abarcar a trabajadores, autónomos y empresas y aseguró que todas las líneas están convocadas y en marcha.

Calificó de “oportuna” la pregunta de Tudanca cuando el Gobierno analiza que se prorroguen los ERTE hasta septiembre y añadió que de ello depende la subsistencia de las empresas, pero pidió la ayuda del Grupo Socialista ante el por el Ejecutivo central para reivindicar los 80 millones perdidos en formación, los 125 millones del fondo extraordinario por los nuevos criterios d reparto o ampliar los criterios de deuda. “El Gobierno es el problema, sea parte de la solución”, reclamó.

Entre los compromisos de la Junta cumplidos, se refirió a los 65 millones para la industria agroalimentaria, los 215 millones de liquidez a 1.200 empresas, la moratoria de impuestos a 148.000 contribuyentes con 160 millones, los 5,5 a trabajadores sin empleo y sin prestación o el aumento de ayudas a autónomos de 22 millones de euros. “La Junta cumple, le guste o no”, zanjó.