Mañueco ofrece a Tudanca pactar los Presupuestos de la Comunidad

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy al portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, que deje de pensar en “pequeñito” y en “lo suyo” para hacerlo “en grande” y en “lo de todos” y acepte negociar los próximos presupuestos de la Comunidad, a lo que le respondió que el PSOE es “alternativa” al gobierno de PP y Ciudadanos, que a su juicio está “cargándose” Castilla y León.

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, el último de este periodo de sesiones, el presidente de la Junta lanzó de nuevo la oferta a Tudanca para negociar las próximas cuentas, que aseguró que debe trazar la recuperación económica, el empleo, la cohesión social y el futuro. El portavoz socialista le recordó que él acude a controlar a los miembros del Gobierno en la Cámara, por lo que ironizó con su “peculiar” manera de entender el diccionario y el parlamentarismo.

“Le esperamos señor Tudanca”, dijo Fernández Mañueco quien acusó a Tudanca de estar en “cositas de partido” a pesar de que se están viviendo tiempos “extraños” por la pandemia del COVID-19, en los que a su juicio la gente normal hace cosas heroicas y arriesga sus vidas para salvar a las personas. “Usted sigue comportándose como si no hubiera pasado nada”, le dijo, con una “mirada corta” y “batallitas de corto recorrido”.

Por ello, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió en su oferta al PSOE para abordar la próxima ley de presupuestos.

“Nos preguntamos qué papel quiere jugar usted”, insistió Fernández Mañueco. “¿Vamos a poder contactar con usted señor Tudanca sí o no?, preguntó el presidente al socialista a quien aseguró que le gustaría no tener que reprocharle que “no hace nada” por los ciudadanos que lo están pasando mal por la crisis sanitaria. “¿De qué sirve un gobierno que no es útil?”, insistió el socialista, quien remarcó que los acuerdos del Diálogo Social del Gobierno van al día siguiente al BOE (Boletín Oficial del Estado) y los de la Junta se “guardan en un cajón”.

El líder del PSCyL recordó que han pasado 118 días desde que se firmó el acuerdo de medidas extraordinarias del COVID-19 y añadió que “nadie” se ha beneficiado de las medidas de la Junta, mientras se ha empleado a fondo en cargarse el Diálogo Social a pesar de lo que recordó recogía el programa electoral de las pasadas municipales, en las que recordó el PP se comprometió a impulsar este modelo de concertación.

Por ello, Tudanca le pidió a Mañueco que aclare si está de acuerdo en repensar el Diálogo Social, en que no es trascendental, en que los sindicatos son rancios, y que es diferente lo que quieren los agentes sociales y económicos y lo que necesita la gente. El socialista concluyó que es un “factor de estabilidad”, por lo que lo invitó a “dar la cara” y cumplir los acuerdos.

El presidente de la Junta defendió que han alcanzado dos acuerdos con el Diálogo Social en 12 meses, “esa es la realidad”. También Fernández Mañueco indicó que todas las líneas están convocadas o en marcha, incluso pagándose algunas cantidades. También señaló que se cumplen las bases de los complementos a los ERTE para ayudar a los que más lo necesitan y remarcó que Castilla y León es la autonomía que aporta la cuantía más alta.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo autonómico denunció el “silencio cómplice” de Tudanca con el recorte de los 80 millones para formación, los 182 millones del IVA o los recursos del Fondo Extraordinario.