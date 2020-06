Mañueco pide a Sánchez que recalcule el reparto del fondo extraordinario

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó hoy al Gobierno que recalcule el fondo extraordinario para la lucha contra el COVID-19, dotado con 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, y denunció que el nuevo criterio de reparto, el cuarto en las últimas semanas, “da la espalda” a los territorios que afrontan el reto demográfico.

Fernández Mañueco, que hoy participó en la decimocuarta y última reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de representantes autonómicos, incidió en que es necesario que en este fondo se repongan los 2.000 millones de euros recortados a sanidad y servicios sociales. De hecho, exigió que se sigan las mismas pautas que en el modelo de financiación autonómica ordinario, con cuyos criterios Castilla y León recibiría más de 110 millones de euros a mayores que con los actuales criterios. El jefe del Ejecutivo aseguró el domingo pasado que Castilla y León espera contar con 650 millones.

Por ello, Fernández Mañueco urgió una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir estos puntos, con especial incidencia en que el fondo llegue a las comunidades que “más han sufrido la pandemia”, como Castilla y León. Así, insistió en que lo “justo” es que atienda los costes reales de la pandemia en sanidad y servicios sociales.

En este sentido, recordó que el cambio de criterios impuestos por el Ejecutivo central “perjudica especialmente” a la Comunidad, dado que “van en contra de la lucha contra la pandemia y de todas las recetas para afrontar el reto demográfico”. Mañueco enumeró que estos nuevos principios benefician a las comunidades “con población más joven; con metro y cercanías; con más PIB y capacidad fiscal”, mientras que menoscaba a aquellas “con alta dispersión, con gran superficie y con población de más de 65 años”. “Los territorios con menos población requieren apoyo y fondos, no necesitan recortes y que les den la espalda”, afirmó.

También recordó la conveniencia de recurrir al Plan MEDE de la Unión Europea para financiar el gasto sanitario y “afrontar los próximos años” y pidió que se aclare el reparto de los fondos europeos y el escenario de déficit y deuda. Así, comentó que Bruselas “ha flexibilizado” este escenario y apostó por que el Gobierno lleve a cabo “un reparto equitativo entre todas las administraciones públicas”, puesto que las comunidades autónomas “necesitan más margen para ayudar a las personas, a las familias y empresas y gestionar mejor las que son sus competencias básicas: educación, sanidad y servicios sociales”. “Ahora, el Gobierno de España no nos deja. A pesar de que se le han ampliado sus expectativas de déficit y deuda desde Europa no se hace ese reparto equitativo a las comunidades autónomas. A nosotros no nos deja, pero hay otras regiones que parece que sí van a poder tener esa posibilidad”, denunció.

Sobre las entidades locales, subrayó que también falta “concreción” en la flexibilización de la regla de gasto y preguntó por la manera en la que se puede utilizar el superávit que ayuntamientos y diputaciones provinciales tienen y “necesitan”, dijo, para “la reconstrucción y poner en marcha planes y medidas eficaces para avanzar en la recuperación económica”. Por ello, apeló a la “claridad” de las normas estatales “no restrictivas” para poder flexibilizar esos recursos.

En cuanto al Plan de Automoción anunciado por el Gobierno, Fernández Mañueco mostró su satisfacción por que se impulse, como Castilla y León ha solicitado desde hace semanas, recordó, pero lamentó que no haya tenido en cuenta a las comunidades autónomas “que tanto tienen ue ver y decir sobre este sector”.

En este sentido, explicó que los gobiernos autonómicos han liderado un plan sobre estas cuestiones, con aportaciones que esperó que ahora tenga en cuenta el propio Ejecutivo central. Entre ellas, enumeró las ayudas a la demanda “para fomentar el cambio de vehículo”; el impulso de la Industria 4.0; ayudas a la modernización y a las inversiones y neutralidad tecnológica. “No sería justa una posición en estos momentos en favor de un vehículo eléctrico, que no se fabrica en Castilla y León, que es absolutamente irrelevante en España. Entendemos que hay que apostar en estos momentos por la transición ecológica, sí, pero también por un sector de la automoción imprescindible y fundamental, que genera muchos puestos de trabajo directos e indirectos”, sostuvo.

Igualmente, relató que Castilla y León sigue pendiente de los planes estratégicos para el comercio, la hostelería y el turismo, sectores estos dos últimos donde se ha pedido rebajar el IVA para ayudar a su recuperación porque “tendrán dificultades en la nueva normalidad”. Fernández Mañueco insistió en que su Gobierno “sigue pendiente” de un impulso por la industria agroalimentaria a través de ayudas y que se defienda la necesidad de mantener las actuales ayudas que llegan de la PAC. Por último, reivindicó que se prorrogue la extensión de los ERTES para los sectores más afectados.