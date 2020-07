Mañueco recuerda los intereses comunes con Galicia ante las Elecciones del domingo

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, advirtió hoy de que la Comunidad “se juega mucho” en las elecciones gallegas del 12 de julio por los intereses “comunes” de ambos territorios, motivo por el que defendió “la experiencia” del candidato ‘popular’ a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “frente al cóctel que conforma el resto de partidos, que no tienen horizonte ni proyecto de futuro”. “Galicia no está, y menos ahora, para experimentos”, trasladó el también jefe del Ejecutivo regional.

En un mitin electoral celebrado en Arrabaldo, cerca de Orense, Mañueco acompañó a Feijóo, con quien aseguró sentirse “como en casa”. Aprovechó para llamar a los gallegos a respaldar al candidato del PP el próximo domingo y puso en valor los “fuertes lazos” entre Galicia y Castilla y León, tanto de tipo “geográfico, histórico y humano de vecindad”. “Tenemos muchos proyectos e intereses en común: vamos juntos en la lucha contra la despoblación, en la defensa del medio rural y el municipalismo; juntos demandamos infraestructuras, como el AVE y el Corredor Atlántico; y ambos rechazamos una PAC para defender agricultores, ganaderos y pescaderos. No queremos que venga ni un euro menos de lo que se merecen nuestras tierras”.

Igualmente, citó la defensa conjunta de la financiación autonómica, “fundamental para garantizar y defender los servicios públicos, como la sanidad”. Por eso, prosiguió, Galicia “necesita certezas, un proyecto estable, consolidado y moderado, el que representa Feijóo”. Y añadió que esa “moderación es el camino, pero también la actitud que te hace pensar lo mejor para tu tierra y que es compatible con pensar lo mejor para España”. “Alberto Núñez Feijóo tiene esa templanza para el mejor capital político y la perseverancia como la mejor estrategia, además de la sensatez que hace vencer y convencer”, destacó, para añadir que “es tiempo de apostar por esas ideas, por las personas y políticos que ejercen el noble arte de la política en tiempos complicados”.

De cara a la recuperación económica y social, Mañueco señaló que Galicia “necesita” un presidente como Feijóo, “con un gobierno sólido, fiable y con micho sentido común, con los pies en el suelo, un ejemplo de político cercano, que defiende su tierra y sus gentes y cree en los ‘galegos’ y ‘galegas’”. “Solo él sabe como dialogar y entenderse para sumar, desde la prudencia, moderación y el carácter integrador que tiene, trabajando para todos. Él sabe que es lo que hay que hacer. El PP es el partido que mejor representa a esta tierra, los sentimientos y necesidades”, sentenció Mañueco.

Por ello, comentó que el PP tiene un “proyecto de futuro” para Galicia, que “cuando crece, lo hace España”. “Feijóo hace que todos los españoles nos sintamos orgullosos”, espetó, para recordar que ha conseguido tres mayorías parlamentarias y “va a por la cuarta con el apoyo de todos”.

A su juicio, “desde un reformismo democrático e integrador se puede aglutinar todo el centro derecha para ofrecer a los españoles una alternativa de futuro”, concluyó. “Demostramos que ofrecemos una alternativa de futuro a los españoles. Hay que ir a votar. El futuro depende de nosotros, no está escrito. Galicia es una gran tierra y merece un gran presidente, como lo es Alberto Núñez Feijóo, porque ha sido, es y será un gran presidente. Ánimo, fuerza y a por todas el domingo”, animó, justo antes de recibir la camiseta de la candidatura del PP, entregada de manos del presidente ‘popular’ en Orense, Manuel Baltar.

“¡Viva Orense, Viva Galicia y Viva Castilla y León!” Así arrancó su intervención el presidente de la Xunta y candidato ‘popular’ a la reelección, quien recordó que conocer a Mañueco “desde hace mucho tiempo”. Así, enumeró que el actual jefe del Ejecutivo fue consejero “de uno de los mejores dirigentes del PP en su historia”, en referencia a Juan Vicente Herrera, cuya amistad con Feijóo es pública. “Fue tantas veces presidente de Castilla y León que no recuerdo cuando no lo fue”, ironizó el presidente gallego, quien citó también a Mañueco en calidad de alcalde de Salamanca, “una de las ciudades que se mete en la Historia de España, con la preciosidad de los monumentos y calles que te hacen darte cuenta de la gran nación que es España”.

“Mañueco es el presidente de uno de los territorios más antiguos de España, de los reinos de Castilla y de León. Te doy la bienvenido al Reino de Galicia”, le trasladó durante el acto, en el que declaró su cariño por Castilla y León porque juntas representan “el noroeste de la Península, tierras amigas que se complementan, entienden y comparten mismos problemas y necesidades conjuntas”.

Entre ellas, citó la “vertebración de España y las autovías para comunicarnos”. “Seguimos pidiendo lo que otros ya tienen, como el AVE, que otros tienen desde hace 25 años. Tenemos el compromiso de reactivar la demografía, problema estructural de España y del viejo continente”, anunció.

Por ello, sostuvo que “es muy fácil trabajar con Mañueco” porque Castilla y León es “tierra estratégica para reivindicar la territorialidad, la vertebración”. “No somos más que nadie, pero nunca aceptaremos ser menos”, exclamó.

También reconoció que Castilla y León es “referente” en materia de educación, según desvela el Informe PISA, si bien barrió para casa para decir: “Nos ganábais, en verbo pasado. Ahora tuteamos al campeón, que es Castilla y León”, de la cual destacó que es la Comunidad “mas grande” de Europa: “Es nuestro granero y despensa, también la bodega de vino tinto, aunque no están mal los vinos de Rueda, pero no son lo mismo que un Ribeiro, que no digo que sea mejor”, ironizó Feijóo, quien recordó también su paso por un colegio de León en su niñez. “Siempre le estaré agradecido a mi etapa interna allí. Aprendí a hacer la cama todos los días, limpiar el fregadero y los baños de todo el colegio; y eso no se olvida nunca. Y luego nos llaman señoritos, ¡manda carallo!”, exclamó.

Por último, animó a ir a votar frente “a quienes invitan a quedarse en casa por falta de seguridad por el coronavirus”: “Los colegios electorales son seguros, se han examinado uno a uno, con circuitos de entrada y salida. Nunca estuvieron más seguros. No se les escucha pedir a los mayores que dejen de ir al bar o la cafetería. ¿Es más seguro ir al bar que al colegio? Que no nos tomen el pelo. Es un voto seguro porque se tomaron todas las garantías”, concluyó Feijóo.