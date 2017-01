El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona asumió este lunes que Cristiano Ronaldo “sacaba un poquito de ventaja” a Lionel Messi y por ello ganó el premio “The best” al mejor futbolista del mundo de 2016.

“Ganó (Cristiano) Ronaldo seguramente porque Messi no pudo venir, pero en verdad Ronaldo le sacaba un poquito de ventaja igual. De todas manera ganó quien tenía que ganar”, indicó Maradona tras la gala de premios.

Messi no participó de la gala alegando que tenía que prepararse para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao de este miércoles.

Sobre su ausencia, Maradona fue tajante: “Estoy decepcionado con Messi, desde casa mirando la televisión no se le puede pelear nada a nadie, acá sí se puede pelear”.

El exjugador argentino fue uno de los protagonistas de la noche dado que tras años criticando la FIFA y denunciando sus supuestas prácticas corruptas participó activamente el evento más público del organismo que rige el fútbol mundial.

Para justificar su presencia y su participación explicó: “En realidad lo que queremos crear es una familia y hoy dimos el primer paso, el primer paso fue muy bueno”.

“Nosotros estamos dándole un poco de transparencia y credibilidad a la FIFA que fue tan manipulada por la gente que pasó, por eso queremos limpiarle la cara a la FIFA y Gianni Infantino (el presidente actual) con estos premios y con decisiones que tome va a hacer que la gente vuelva a las canchas”, agregó.

Consultado sobre si piensa asumir algún rol activo en la entidad, respondió que está a disposición del presidente.

“Lo que quiera Infatino yo voy a colaborar. Me gusta que la gente vea el fútbol con alegría, con pasión, no me gusta que la gente hable de la corrupción de lo que se robaron yo quiero transparencia y eso lo sabe infantino”, sostuvo.

Explicó que por ahora está “muy contento” pero advirtió que cuando no lo esté, y no vea transparencia en la institución, se marchará de nuevo.