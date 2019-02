Marc Tarres: En lo que casi todos los países coinciden es en la necesidad de cambiar el régimen tradicional de licencias de taxi

@jmfrancas. Marc Tarrés (@mtarresv), profesor de Derecho administrativo de la Universidad de Barcelona, autor de un libro sobre el Taxi (2005) y varios trabajos publicados sobre Taxi y VTC.

PUBLICIDAD

JMF: ¿Qué pasa entre Taxis y VTC, ¿son incompatibles?

Marc Tarres: Pasa lo que era previsible, tal como ha sucedido en otros países de nuestro entorno. Naturalmente son actividades compatibles y complementarias, tal como siempre ha sido.

JMF: ¿Lo previsible es que sobren unos?

PUBLICIDAD

Marc Tarres: No, lo previsible y deseable es que ambas actividades convivan. Pero adaptadas a la realidad urbana del siglo XXI.

JMF: En Barcelona parece que no ha sido así, ¿no se han ido las VTC?

Marc Tarres: Los vehículos VTC siguen en Barcelona. De momento han optado por no prestar su servicio en los términos de la nueva regulación catalana. Al igual que las plataformas digitales que canalizaban sus servicios, las cuales, por ahora, han optado por “irse” de Barcelona. En todo caso los VTC “clásicos”, lo que conocemos como vehículos de lujo, siguen realizando su actividad con toda normalidad.

JMF: Me dices que en mucho países ha pasado lo mismo, ¿quién lo tiene bien resuelto?

PUBLICIDAD

Marc Tarres: Es un tema que no está resuelto del todo en la mayoría de casos. Hay cambios normativos constantes y pronunciamientos judiciales contradictorios. Lo vemos en algunas ciudades de Estados Unidos como Nueva York, en Londres, en Bélgica, según sea en Flandes, Valonia o Bruselas. Lo mismo en Francia y en Portugal, países en que la legislación ha intentado compatibilizar ambas actividades pero donde las protestas siguen de manera intermitentes. En lo que casi todos los países coinciden es en la necesidad de cambiar el régimen tradicional de licencias de taxi y establecer un periodo de transición que permita incrementar el número de licencias y evitar su transmisión onerosa. Se trata de establecer nuevas licencias de carácter temporal y crear algún tipo de fondo para “rescatar” las que se han adquirido.

JMF: ¿La solución de Barcelona es viable?

Marc Tarres: De momento tenemos un Decreto-ley que ya vigente tiene que ser convalidado. Mientras veremos qué hace el Area Metropolitana de Barcelona. La regulación que ahora tenemos es perfectamente viable. Pero es cierto que no satisface a las plataformas y a las empresas titulares de autorizaciones VTC. Sin embargo también es cierto que alguna de esas plataformas estaría dispuesta a “volver” a través del taxi. La cuestión ahora es, sin duda, qué pasa con los vehículos VTC y qué cambios debe acometer el sector del taxi para ofrecer un servicio de transporte urbano acorde con las necesidades y demandas de los usuarios.

JMF: Cuando hablas de la ‘regulación que tenemos’ es viable, ¿es la del decreto?

Marc Tarres: Sí, el decreto ley. Establece una regulación que es acorde con la habilitación que el decreto ley estatal de setiembre pasado hizo a las Comunidades Autónomas. Podrá gustar o no pero se ajusta al marco legal fijado por el Estado. Pensemos que la precontratación del servicio de VTC’s siempre ha existido. Y si es cierto que no había un tiempo mínimo para hacerla, también lo es que no había ni la realidad tecnológica de hoy día, ni el elevado número de autorizaciones que se han otorgado en estos últimos tres años.

JMF: ¿15 minutos no las lleva a la ruina?

Marc Tarres: Habría que verlo. Si siguen operando en las nuevas condiciones y al cabo de unos meses se comprueba el posible perjuicio, se debería entonces reformular la regulación. Naturalmente ello exigiría que las plataformas también volvieran a operar con la condición de los 15 minutos. Es cierto que esta condición no se da en ciudades de nuestro entorno, pero también. Es cierto que en numerosas ciudades han establecido regulaciones para diferenciar el servicio de taxi del de VTC. Por ejemplo, en Bruselas consta que por ahora el servicio debe durar tres horas y por un importe mínimo de 90 euros.

JMF: ¿Regulación estatal, autonómica o municipal?

Marc Tarres: Sinceramente, y esto es una opinión personal, creo que la regulación debería ser primordialmente local. Los ayuntamientos son las administraciones que de manera más directa conocen las necesidades de movilidad urbana que tienen y su realidad socio-económica. Barcelona, Madrid o Valencia pueden tener necesidades diferentes e incluso visiones divergentes que deben poder ser llevadas a cabo. Se trata, sin duda, de opciones políticas. Pero también es cierto que toda regulación local precisa de una cobertura en normas legales que, ahora y en este tema, corresponde a las Comunidades Autónomas.

JMF: Gracias Marc, pienso que el tema irá para largo, ya hablaremos más adelante si me dejas. Un abrazo.

Marc Tarres: Tienes toda la razón Josep Maria, el tema seguirá y seguramente veremos nuevos cambios. Gracias a ti y un abrazo.