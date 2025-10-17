March AM nombra a Almudena Benedit nueva directora general

March Asset Management (March AM) ha renovado su equipo directivo con el nombramiento de Almudena Benedit como nueva directora general, en sustitución de Javier Escribano, quien continuará vinculado a Banca March, según ha adelantado Bloomberg.

Benedit llega a la gestora desde Julius Baer, donde desde 2017 ocupaba el cargo de responsable de gestión de inversiones para España, además de ejercer como managing director y asesora sénior. Con casi tres décadas de experiencia en el sector financiero, inició su carrera en 1997 como gestora de carteras en DWS y posteriormente en Credit Suisse, donde trabajó durante varios años. En 2006 asumió la responsabilidad de Gestión Discrecional de Carteras y Sicavs en Barclays, cargo que mantuvo tras la integración de la banca personal y privada de la entidad británica en CaixaBank, acumulando once años de experiencia entre ambas instituciones antes de su incorporación a Julius Baer.

Por su parte, Carlos Ruiz de Antequera continuará como director de Inversiones (CIO) de March AM, reportando directamente a Benedit.

Impulso al crecimiento y al modelo de coinversión de March AM

Desde la entidad explican que este relevo en la dirección responde al objetivo de reforzar la estrategia de crecimiento y asegurar que los clientes de Banca March “cuentan con la propuesta de valor más completa de asesoramiento y gestión adaptada a todos los perfiles”.

March AM gestiona actualmente 5.600 millones de euros en activos, de los cuales 4.600 millones corresponden a fondos españoles, 500 millones a su filial luxemburguesa y otros 500 millones a planes de pensiones, según datos de Inverco.

La gestora es especialmente conocida por su modelo de coinversión, que permite a los clientes invertir junto a la entidad en las mismas estrategias. Entre sus vehículos más destacados se encuentran las sicavs Torrenova —la mayor de España—, Lluc y Bellver, que forman parte de su propuesta de inversión patrimonial a largo plazo.