Marius Varzaru: “La inversión, la tecnología, la eficiencia operativa y la cercanía al cliente consolidan a DIGI como el tercer operador de banda ancha residencial en España”

El Consejero Delegado de DIGI en España, Marius Varzaru, ha destacado durante su participación en el DigitalES Summit 2026 que“la suma de inversión, tecnología, eficiencia operativa y cercanía al cliente han sido los elementos clave para la consolidación de la propuesta de valor de DIGI; una propuesta construida para ofrecer conectividad de calidad, al alcance de todos” y que ha llevado al operador, a situarse como “el tercero en banda ancha residencial en España”.

En la entrevista, con el periodista de El Economista, Antonio Lorenzo, Varzaru, ha hecho balance del último año, destacando el crecimiento de DIGI, que ya alcanza los 11,4 millones de clientes para el conjunto de sus servicios.

En concreto, ha afirmado que DIGI ha desplegado 14,2 millones de hogares con fibra Smart, y trabaja con el objetivo de alcanzar los 21 millones de hogares como muy tarde hasta 2030. Asimismo, ha destacado la aceleración en el crecimiento neto de clientes de fibra, año por año, -pasando de 268.000 en 2021 a 574.000 en 2024 y 625.000 en 2025 – gracias al incremento de despliegue de red de fibra Smart.

De este modo, Varzaru ha incidido en el hecho de que el crecimiento de los últimos tres años ha sido en la red Smart, “lo que pone en valor y acredita la solidez de nuestro modelo de negocio, un modelo en el que la inversión en redes propias es el motor de crecimiento de la compañía, que se apoya en su red Smart, en su avanzada tecnología y una operación asumida con empleo propio, para ofrecer un servicio altamente competitivo en calidad y precio, que se pone a disposición de los clientes de manera trasparente y cercana”.

Además, ha explicado, que el crecimiento de la banda ancha fija, potencia el crecimiento en servicios de móvil, así en el último año, el 80% de las altas en móvil son líneas que se contratan en convergencia con la fibra.

Por otro lado, respecto a la red móvil, Varzaru ha destacado que “estamos próximos a cumplir un año desde el comienzo del despliegue de red móvil”. En la actualidad ya hay más de 1.100 antenas activas, de las 10.000 que tienen marcadas como objetivo de cara a 2033, y que estas antenas ya están cursando tráfico de clientes de DIGI, principalmente en las ciudades de más de 250.000 habitantes.

“Aún nos queda mucho camino por recorrer para llegar a nuestros objetivos, pero también es mucha la ambición y la certeza de que este proyecto continuará creciendo de la misma manera que hasta ahora”, ha resaltado.

Inversión, Regulación y Empleo

Por otro lado, y preguntado por la normativa MARCo, Varzaru ha afirmado que, desde el punto de vista de DIGI “la normativa MARCo ha creado empleo, más de 11.000 puestos de trabajo”.

“La normativa MARCo ha sido el principal factor de éxito de nuestro país en cuanto al avance de despliegues de fibra óptica transformando a España en un país líder a nivel mundial en este sentido”, ha aseverado el Consejero Delegado de DIGI, al explicar que “la normativa MARCo es esencial para que se puedan seguir desplegando redes de fibra óptica, incluyendo el medio rural, y para permitir que la inversión se destine a los avances tecnológicos como puede ser la evolución a 10Gbps.”.

Asimismo, ha considerado que “la obligación de acceso a esta infraestructura, incluido el coste al cuál se debe retribuir, siguen siendo aspectos críticos para la evolución de la industria de telecomunicaciones de nuestro país en los próximos años y tenemos confianza que la nueva regulación MARCo tendrá en cuenta el aporte que ha tenido la actual regulación en el desarrollo económico de España”.

Para poder ejecutar su plan de despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápidas de última generación, y también para la implantación de su propia red de móvil, el operador ha invertido en el primer trimestre del año un total de 119 millones de euros, un 35% más que un año antes.

Con todo, DIGI ha obtenido a cierre de 2025 unos ingresos de 929 millones de euros, un 19% más respecto al año anterior y ha alcanzado un EBITDA ajustado por arrendamientos operativos de 175 millones de euros registrando un incremento del 15% respecto a 2024. Y en atención a los últimos datos, ha facturado más de 252 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 16.4% respecto al mismo periodo del año anterior, y ha registrado un EBITDA ajustado por arrendamientos operativos de 50,6 millones, registrando un incremento del 47% respecto al mismo trimestre.

Asimismo, DIGI es el segundo operador en número de empleados y además de mantener su compromiso con la inversión en redes propias, también lo mantiene con el empleo.

El operador, que integra toda la cadena de valor, realiza todas las actividades propias del negocio directamente con empleo propio, ofrece un proyecto estable, y favorece planes de carrera para todos sus empleados.

En total, DIGI ha superado los 11.700 profesionales contratados directamente, entre los que se encuentra personal de infraestructura para el despliegue de su propia red de fibra y sus ‘call center’ propios.

DIGI, una empresa centrada en sus clientes

DIGI ofrece productos de calidad con una propuesta de valor muy atractiva de fibra sobre redes XGSPON y WI-FI 7 y, en los últimos cinco años, de manera consecutiva, ha sido reconocida como la red de fibra más rápida de España, según los prestigiosos premios Ookla; además de liderar, a nivel tecnológico, el mercado residencial con el despliegue de la red de 10Gbps.

“Estamos siempre planificando a largo plazo la evolución de nuestras redes, teniendo en cuenta el potencial crecimiento futuro enfocando la evolución de estas redes en robustez, calidad y capacidad suficiente. La satisfacción de nuestros clientes en los servicios que ofrecemos se refleja el NPS con cual nos han valorado con más de 60 puntos liderando el mercado en los últimos cinco años”, ha concluido.