Máximos responsables públicos de vivienda en España debatirán en REBUILD 2026 la ampliación del parque residencial asequible

Los últimos barómetros del CIS revelan que la vivienda se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles. Este gran desafío, derivado de la tensión que vive el mercado, es la cuestión que está marcando la agenda actual y frente a la cual el sector y las administraciones están redoblando esfuerzos. Con el objetivo de seguir estableciendo marcos donde responder a esta problemática, REBUILD 2026, la mayor cita europea de construcción industrializada, que tendrá lugar del 24 al 26 de marzo en IFEMA Madrid, acogerá a máximos responsables públicos de vivienda nacionales y autonómicos, que pondrán en común sus perspectivas con las que crear más oferta habitacional asequible.

A tal efecto, los consejeros de Vivienda de los ejecutivos vasco y castillo leonés, Denis Itxaso y Juan Carlos Suarez-Quiñones, el consejero de Fomento e Infraestructura de la Región de Murcia, Jorge García, el viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, José María García, y la secretaria de Vivienda de la Junta de Extremadura, Lidia López, se citarán en REBUILD 2026 para exponer las líneas de acción que están llevando a cabo en sus territorios a fin de ampliar el parque de hogares para jóvenes y familias. Todos ellos también profundizarán en cómo la industrialización permite acelerar el ritmo de construcción de nuevas promociones, al mismo tiempo que optimiza costes y tiempos de producción.

A su vez, el encuentro pondrá el foco en el desarrollo de vivienda protegida y en la rehabilitación para reasentar a las poblaciones del medio rural, la llamada España Vaciada. La directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, junto con la directora general de Políticas contra la Despoblación del MITECO, Ana de los Ángeles Marín, explorarán las estrategias para rehabitar los territorios que más abandono demográfico sufren mediante iniciativas como el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que busca incrementar la oferta asequible en municipios que enfrentan este reto.

Todo ello sucederá con el telón de fondo del PERTE de la Industrialización de la Vivienda, que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el año pasado en REBUILD, y que sigue su curso para tratar de poner al mercado hasta 200.000 viviendas públicas en 10 años. Sobre su estado, implementación y próximos pasos ahondarán Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del MIVAU, y Maribel Vergara, directora del mismo PERTE, entre otros expertos.

Cuando la industrialización llega desde la administración

REBUILD 2026 será igualmente el escenario que acogerá las últimas propuestas que se están desarrollando para fomentar la industrialización de vivienda desde las administraciones. Este es el caso de ERAIKI HUB – Aceleradora de Construcción Industrializada, el proyecto impulsado por el Gobierno Vasco que busca estimular la transformación industrial de la edificación en Euskadi. El consejero de vivienda del ejecutivo de la Comunidad, Denis Itxaso, y su director de vivienda, Pablo García, con más representantes del ecosistema, presentarán la visión del HUB a la vez que compartirán otras herramientas que han nacido en paralelo, como el Certificado de Vivienda Industrializada, mediante el que se quiere fomentar la escalabilidad del concepto.

Otro caso que se estudiará es el Plan Suma Vivienda del Ayuntamiento de Madrid con directivos de AEDAS Homes, 011h, Kover y Salas. Los líderes indagarán en el proyecto, que quiere aumentar los hogares asequibles en la capital a partir de la colaboración público-privada y bajo la industrialización. Una colaboración que también sucede en Jerez y que explicará su alcaldesa Maria José García-Pelayo, quien detallará la alianza alcanzada con promotoras y constructoras para desarrollar más oferta habitacional pública en una parcela municipal en Pozoalbero. Acompañarán a la primera edil los CEO de Gesteco Constructora y Alsan Homes, Álvaro Osborne y Alberto Villagrán, y el director de Zona Sur en Metrovacesa, Antonio Gil.

Digitalización y materiales para tener más hogares

En la transformación de la construcción y desarrollo de vivienda también están teniendo un papel relevante las tecnologías y los materiales, con los que se mejora la operatividad e impacto del sector. Respecto a la digitalización, los responsables BIM del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña expondrán las ventajas de contar con el modelo colaborativo para estimular la eficiencia en la cadena de valor e incrementar el ritmo de promoción. En la misma línea se dirigirán el director general de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid, Juan Carlos Álvarez, y la gerente de la oficina de Gestión Empresarial de la Generalitat de Cataluña, Cristina Pruñonosa, quienes llevarán sobre la mesa los Digital Building Permits con los que se logra reducir los tiempos burocráticos y facilitar la edificación y rehabilitación residencial.

En relación con los materiales e impacto, en REBUILD 2026 acudirán altos cargos de los departamentos de medioambiente de los gobiernos de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Navarra, los cuales analizarán el potencial de la madera y su introducción en los sistemas modulares para disponer de un parque más comprometido con el entorno y con sus inquilinos. En este sentido, el bienestar de los usuarios será igualmente una cuestión primordial en el congreso de REBUILD 2026, asunto que estudiarán grandes voces como la de Mónica García, ministra de Sanidad, junto con directivos de firmas como Culmia, Aldes, Gira o L35 Architects. Los especialistas repasarán cómo la climatización, el diseño lumínico o la integración de la naturaleza, entre otros, están fomentando espacios más amables y confortables.