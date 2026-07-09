En un movimiento estratégico que transforma el mapa del sector financiero andino, dos de las firmas boutique de inversiones más reconocidas de Chile, MBI Inversiones y Quest Capital, han suscrito un acuerdo definitivo de integración. La fusión da origen a MBIQ, una nueva entidad combinada con la que los socios fundadores apuntan a consolidar un líder indiscutible en el negocio de asesoría, intermediación y gestión de inversiones tanto para clientes de alto patrimonio como para el segmento institucional.
La firma combinada arranca sus operaciones con una sólida base financiera y operativa, administrando y asesorando activos por un valor conjunto superior a los 3.000 millones de dólares. Para dar soporte a este volumen de negocio, MBIQ contará con una estructura profesional unificada integrada por un equipo de más de 140 personas, reuniendo a algunos de los selectores, analistas y banqueros privados más experimentados de la plaza financiera chilena.
Sinergias multiactivo y consolidación del modelo de co-inversión
La integración de estructuras combina las capacidades técnicas y los nichos de especialización que MBI y Quest venían desarrollando de forma independiente. De este modo, la propuesta de valor de MBIQ se articulará en torno a cinco divisiones clave:
- Wealth Management y Multi Family Office: Gestión de grandes patrimonios familiares con asesoría de arquitectura abierta.
- Asset Management y Finanzas Corporativas: Estructuración de fondos públicos y privados, así como asesoramiento en operaciones de fusión y adquisición (M&A).
- Inversión de Impacto: Desarrollo de estrategias de inversión alineadas con objetivos de sostenibilidad y rentabilidad social.
El principal atributo diferenciador de la nueva firma será la preservación y consolidación de su modelo de co-inversión, una filosofía corporativa que caracterizaba a ambas firmas y en la que los propios socios y directivos de la entidad invierten su capital personal en los mismos productos e instrumentos financieros que diseñan y ofrecen a su cartera de clientes, asegurando una alineación total de intereses.