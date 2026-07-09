MBI Inversiones y Quest Capital se fusionan para crear MBIQ, un gigante de 3.000 millones de dólares

En un movimiento estratégico que transforma el mapa del sector financiero andino, dos de las firmas boutique de inversiones más reconocidas de Chile, MBI Inversiones y Quest Capital, han suscrito un acuerdo definitivo de integración. La fusión da origen a MBIQ, una nueva entidad combinada con la que los socios fundadores apuntan a consolidar un líder indiscutible en el negocio de asesoría, intermediación y gestión de inversiones tanto para clientes de alto patrimonio como para el segmento institucional.

La firma combinada arranca sus operaciones con una sólida base financiera y operativa, administrando y asesorando activos por un valor conjunto superior a los 3.000 millones de dólares. Para dar soporte a este volumen de negocio, MBIQ contará con una estructura profesional unificada integrada por un equipo de más de 140 personas, reuniendo a algunos de los selectores, analistas y banqueros privados más experimentados de la plaza financiera chilena.

Sinergias multiactivo y consolidación del modelo de co-inversión

La integración de estructuras combina las capacidades técnicas y los nichos de especialización que MBI y Quest venían desarrollando de forma independiente. De este modo, la propuesta de valor de MBIQ se articulará en torno a cinco divisiones clave:

Wealth Management y Multi Family Office: Gestión de grandes patrimonios familiares con asesoría de arquitectura abierta.

Gestión de grandes patrimonios familiares con asesoría de arquitectura abierta. Asset Management y Finanzas Corporativas: Estructuración de fondos públicos y privados, así como asesoramiento en operaciones de fusión y adquisición (M&A).

Estructuración de fondos públicos y privados, así como asesoramiento en operaciones de fusión y adquisición (M&A). Inversión de Impacto: Desarrollo de estrategias de inversión alineadas con objetivos de sostenibilidad y rentabilidad social.

El principal atributo diferenciador de la nueva firma será la preservación y consolidación de su modelo de co-inversión, una filosofía corporativa que caracterizaba a ambas firmas y en la que los propios socios y directivos de la entidad invierten su capital personal en los mismos productos e instrumentos financieros que diseñan y ofrecen a su cartera de clientes, asegurando una alineación total de intereses.