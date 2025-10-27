Directo
X-twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin
Directo
podcast

16.000,2 puntos, nuevo máximo histórico del IBEX 35

El IBEX 35 ha registrado este lunes su máximo histórico de cierre, en 16.000,2 puntos, después de subir el 0,87 %, animada por el avance de la banca y de Wall Street ante un inminente acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. De los seis grandes valores del mercado, todos, a excepción de Iberdrola, que prácticamente repite precio, han contribuido de alguna manera al nuevo récord de cierre del índice de referencia de la Bolsa española, entre el 1,78% de BBVA y el 0,29% de Telefónica.

El índice de referencia, el IBEX 35, ha ganado 138,7 puntos, ese 0,87 %, hasta el máximo histórico de 16.000,2 puntos, por encima del máximo anterior (15.945,7 puntos), alcanzado hace 18 años, el 8 de noviembre de 2007. En el año, el selectivo acumula unas ganancias del 37,99 %.

Durante la sesión, el IBEX ha llegado a tocar los 16.027,6 puntos, por debajo aún del máximo histórico intradía de 16.040,4 puntos registrado el 9 de noviembre de 2007.

La subida del 0,5 % de Wall Street al cierre nacional en previsión de la firma de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, así como el avance de la banca (el 1,4 % de media), han favorecido el máximo histórico del IBEX al terminar la jornada.

De los grandes valores solo ha bajado Iberdrola, el 0,09 %. Destacan las subidas de BBVA (1,78 %) y Banco Santander (1,67 %), la cuarta y la quinta mayores del IBEX, mientras que Repsol ha avanzado el 1,2 %; Inditex, el 1,05 %; y Telefónica, el 0,29 %. 

Esta noticia habla de:

Noticias relacionadas

Últimas noticias

Newsletter

Toda la actualidad en una Newsletter

Siempre al día con la mejor información económica, junto con las últimas noticias y evento, para que no te pierdas nada.

Buscar
Podcast
Directo
Este texto se mueve de derecha a izquierda
X-twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin