16.000,2 puntos, nuevo máximo histórico del IBEX 35

El IBEX 35 ha registrado este lunes su máximo histórico de cierre, en 16.000,2 puntos, después de subir el 0,87 %, animada por el avance de la banca y de Wall Street ante un inminente acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. De los seis grandes valores del mercado, todos, a excepción de Iberdrola, que prácticamente repite precio, han contribuido de alguna manera al nuevo récord de cierre del índice de referencia de la Bolsa española, entre el 1,78% de BBVA y el 0,29% de Telefónica.

El índice de referencia, el IBEX 35, ha ganado 138,7 puntos, ese 0,87 %, hasta el máximo histórico de 16.000,2 puntos, por encima del máximo anterior (15.945,7 puntos), alcanzado hace 18 años, el 8 de noviembre de 2007. En el año, el selectivo acumula unas ganancias del 37,99 %.

Durante la sesión, el IBEX ha llegado a tocar los 16.027,6 puntos, por debajo aún del máximo histórico intradía de 16.040,4 puntos registrado el 9 de noviembre de 2007.

La subida del 0,5 % de Wall Street al cierre nacional en previsión de la firma de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, así como el avance de la banca (el 1,4 % de media), han favorecido el máximo histórico del IBEX al terminar la jornada.

De los grandes valores solo ha bajado Iberdrola, el 0,09 %. Destacan las subidas de BBVA (1,78 %) y Banco Santander (1,67 %), la cuarta y la quinta mayores del IBEX, mientras que Repsol ha avanzado el 1,2 %; Inditex, el 1,05 %; y Telefónica, el 0,29 %.