José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona y Acciona Energía, junto al consejo de administración de la renovable el pasado 6 de junio.

Acciona Energía se apaga en Bolsa

Acciona Energía, empresa de energía del Grupo Acciona, la constructora de la familia Entrecanales salpicada por el caso Cerdán-Abalos-Koldo, ha liderado este lunes las caídas de las empresas del principal índice bursátil español, el IBEX 35, al ceder el 3,32 % afectada por el retroceso de la danesa Orsted tras serle paralizado un proyecto eólico en Estados Unidos, según datos del mercado. Acciona Energía ya anunció el pasado mes de mayo que paralizaba temporalmente dos proyectos de baterías previstos para 2025 en Texas (EE.UU.) debido a la incertidumbre y la volatilidad generada por las políticas arancelarias implementadas por la administración de Donald Trump.

Cada título de Acciona Energía ha perdido 0,8 euros, equivalentes a ese 3,32 % (también la segunda mayor bajada de toda la Bolsa española), hasta 23,3 euros. En el año acumula una subida del 35,39 %.

Por su parte, la matriz de esta compañía, Acciona, ha registrado la segunda mayor caída del IBEX y la tercera de la bolsa después de perder 5,1 euros por acción, el 2,86 %, hasta 173,5 euros. En el año se revaloriza el 64,31 %.

Orsted ha perdido hoy en bolsa 35 coronas danesas por título, equivalentes a un descenso del 16,35 %, hasta 179,1 coronas.

La caída de Orsted compañía se produjo, según Bloomberg, después de que el Gobierno estadounidense decidiera detener la construcción de un proyecto eólico marino emprendido por la compañía danesa y denominado Revolution Wind en la costa de Rhode Island, que estaba a punto de ser terminado y que cuenta con una inversión de 4.000 millones de dólares.

Desinversiones de Acciona Energía

Acciona Energía ha realizado varias desinversiones en los últimos meses. Al productor independiente de energía Opdenergy le vendió el 100 % de diversas sociedades del grupo titulares de 13 parques eólicos en operación en España con una potencia consolidada de 440 MW por un importe aproximado de 530 millones de euros.

El acuerdo incluyó, además, una cartera de proyectos fotovoltaicos en desarrollo de hasta 351 MW, asociada al potencial de hibridación de los parques eólicos incluidos en la operación, según apuntó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

También vendió dos carteras de activos hidráulicos en España a Elawan Energy (175 MW) y a Endesa (626 MW). Además, el mes pasado la compañía firmó un acuerdo con Luz del Sur, una de las principales empresas energéticas de Perú, para la venta del parque eólico San Juan de Marcona (136 MW).