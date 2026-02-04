ACS compra más de 103 millones de derechos por 47 millones en su dividendo flexible

ACS ha adquirido más de 103 millones de derechos de la sociedad por un importe de más de 47 millones de euros como parte del dividendo flexible puesto en marcha por la compañía y que permite a los accionistas cobrar la retribución en acciones del grupo o en metálico.

Los titulares del 39,87 % de los derechos de asignación gratuita han optado por venderlos a ACS, según ha apuntado el grupo que preside Florentino Pérez a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

ACS emitirá 769.400 acciones nuevas

Por su parte, el número definitivo de acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal unitario que se emitirán en esta segunda ejecución es de 769.400, siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente de 384.700 euros.

En consecuencia, la reducción de capital por amortización de acciones propias aprobada en la pasada junta de mayo será también de 769.400 acciones y por un importe nominal de 384.700 euros.

Está previsto que el 12 de febrero las nuevas acciones queden admitidas a negociación bursátil, de modo que su contratación comience el 13 de febrero.

Turner inicia las obras del hospital Baptist Health Sunrise en Florida

Por otra parte, Turner Construction Company, filial de ACS, informó el pasado 2 de febrero que se sumó a Baptist Health y a líderes locales para celebrar la colocación de la primera piedra del Baptist Health Sunrise Hospital, una inversión de más de 500 millones de dólares realizada por Baptist Health con el objetivo de ampliar el acceso a una atención sanitaria de alta calidad para los residentes del oeste del condado de Broward.

El nuevo hospital será un campus moderno y centrado en el paciente, diseñado para satisfacer las necesidades inmediatas de la comunidad y el crecimiento a largo plazo. Una vez finalizada, la instalación mejorará la infraestructura sanitaria de la región. Se espera que el hospital abra sus puertas a los pacientes en 2029.