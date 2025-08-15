ACS, Iberdrola, Santander, BBVA, entre las estrellas de la Bolsa durante la semana

Las expectativas de un recorte de tipos de interés en Estados Unidos y las levantadas por la reunión entre Trump y Putin han empujado a la Bolsa española a un alza semanal del 3,05 %. El IBEX 35 termina en máximos anuales. con una ganancia del 30% en 2025, y en niveles de diciembre de 2007.

Así, el índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, concluye este período en 15.277 puntos después de encadenar diez sesiones consecutivas al alza, la mejor racha desde agosto de 2022.

Todos los grandes valores del IBEX subieron esta semana: Ibedrola el 4,86 % (cuarta mayor alza del índice); Banco Santander el 3,63 %; Telefónica el 3,44 %; BBVA el 3,39 %, Inditex el 1,61 % y Repsol el 0,26 %.

Solaria lideró las subidas del IBEX (5,38 %), en tanto que ACS ganó el 5,22 % y Rovi el 4,93 %, mientras que entre los seis valores con pérdidas destacaron las caída del 3,55 % de Grifols, Merlín Properties cedió el 2,71 % e Inmobiliaria Colonial el 2,62 %.

Alzas en Bolsa

De las bolsas internacionales, muchas en máximos históricos o rondándolos, Tokio ganó el 5,65 % (el PIB japonés del segundo trimestre subió el 0,3 %), mientras que el índice CSI 300 de Shanghái y Shenzhén avanzó el 2,37 % y Hong Kong el 1,65 %.

En Europa, Milán ganó el 2,47 % semanal (hoy cerró por festivo); París el 2,33%, Fráncfort el 0,81 % y Londres el 0,47 %. En Wall Street y a falta de unas horas para el cierre el índice Dow Jones de Industriales subía el 1,85 %, el S&P 500 el 0,9 % y el Nasdaq Composite el 0,7 %.

El euro subía esta semana de 1,16 a 1,17 dólares y la rentabilidad de la deuda del 3,25 % al 3,35 %.

El bitcóin registraba máximos históricos en 124.515 dólares el jueves en previsión de una bajada de tipos en Estados Unidos tras el IPC estadounidense de julio, pero luego retrocedía por el aumento del 0,9 % de los precios de producción en ese país.

El barril de petróleo Brent se mantuvo sobre 66 dólares y la onza de oro pasó de rondar los 3.500 dólares la semana pasada a menos de 3.400 esta.