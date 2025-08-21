Aplanamiento del IBEX 35, excepto en Telefónica que se hunde casi un 5%

Por segundo día consecutivo el IBEX 35 ha cerrado plano, nivelándose, aplanándose en los 15.300 puntos a la espera de que algún catalizador incline ese balanza del la lado de las ventas o de las compras, es decir, de las alzas o de las subidas camino de ese máximo histórico que desde el 8 de noviembre de 2007 está situado en los 15.945,7 puntos. Volver a ese máximo histórico será posible si no se hunde uno de sus grandes valores, como hoy ha sido el caso de Telefónica, que ha perdido cerca de un 5% entre rumores de una macroampliación de capital.

La Bolsa española ha sumado este jueves un insignificante 0,08 % y ha sostenido los 15.300 puntos, en una jornada de dudas después de que las actas de la Reserva Federal estadounidense (Fed) que se publicaron en la víspera, hayan aminorado las expectativas de próximos recortes de tipos en EE.UU.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha subido 11,7 puntos, ese LEVE 0,08 % y ha terminado en los 15.303 enteros, aunque durante el transcurso de la sesión ha llegado a perder la cota de los 15.200 puntos. Gana un 32% en el año. En el resto de Europa, con el euro a la baja el 0,29 %, en 1,1617 dólares, las principales bolsas han cerrado con tendencia dispar y París ha bajado el 0,44 % y el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, se ha dejado el 0,19 %.

En positivo han conseguido terminar Milán (0,35 %) y Londres (0,23 %).

Pérdidas en Wall Street

Wall Street abría con pérdidas y al cierre de los mercados europeos sus tres principales índices mantenían este tono y el S&P 500 cedía el 0,35 %; el Dow Jones, el 0,23 % y el Nasdaq, el 0,2 %.

En el plano macroeconómico se han conocido unos datos de actividad (PMI) adelantados de agosto en la zona euro, Francia y Alemania, que mejoraron en el sector manufacturero. Sin embargo, los del sector servicios empeoraron en Alemania y en la zona euro.

En EE.UU. las nuevas peticiones de subsidio por desempleo se incrementaron hasta las 235.000, por encima de lo esperado.

Mientras, los PMIs estadounidenses adelantados de agosto mejoraron tanto en manufacturas, como en servicios.

Desplome de Telefónica en el IBEX 35

De vuelta al mercado nacional, de los grandes valores, Telefónica ha perdido el 4,81 % y ha liderado las caídas del IBEX, ante los «rumores sobre una posible ampliación de capital», según ha afirmado el analista de mercados Javier Cabrera.

Inditex ha cedido el 0,89 % y en positivo, Repsol (1,61 %) se ha alzado con el mayor ascenso; BBVA y Banco Santander han sumado 1,02 %, cada uno, e Iberdrola, el 0,21 %.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional sumó 4,8 puntos básicos, hasta el 3,342 %, con la prima de riesgo con Alemania en 58,5 puntos básicos.

Dentro del mercado de las materias primas, el crudo Brent de referencia en Europa repuntaba el 0,45 %, hasta los 67,14 dólares por barril y el oro cedía el 0,17 %, con la onza en 3.342,6 dólares.

En el mercado cripto, el bitcóin cedía el 1,29 %, hasta 112.912 dólares.