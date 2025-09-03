BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, ha participado en la compra de la aseguradora alemana.

BlackRock eleva por encima del 7% su participación en Banco Sabadell a las puertas de opa

La gestora de fondos BlackRock ha elevado su participación en Banco Sabadell por encima del 7 % tras adquirir 56.000 acciones, movimiento que se produce a pocos días de que se inicie el período de aceptación de la opa presentada por BBVA.

La mayor gestora de fondos del mundo, con sede en Nueva York (EEUU), notificó la compra de títulos ayer, martes, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta manera, BlackRock aumenta su participación en la entidad bancaria catalana del 6,664 % al 7,017 %, lo que supone la posición más alta desde que entró en su capital en 2010.

El BBVA tiene pendiente la presentación del folleto final de la opa, momento en el que le tocará mover ficha a la CNMV, que estudiará el documento y lo aprobará si considera que la información que contiene es suficiente.

Con la autorización del folleto, se abrirá el periodo de aceptación, que se prevé pueda empezar a mediados de este mes.