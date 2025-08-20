Cierre plano en un IBEX 35 que espera a la Fed

El IBEX 35 ha cerrado prácticamente plano -mínima caída del 0,08%- este miércoles y ha vuelto a los 15.200 puntos tras los máximos de ayer a la espera de conocer las actas de la Reserva Federal estadounidense (Fed) para tomar decisiones y de los avances para la paz en Ucrania. Iberdrola, con la segunda mayor subida del índice, es el mejor valor entre los grandes.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha perdido 11,7 puntos, ese 0,08 % y ha terminado de negociar en los 15.292 enteros. En lo que va de año, reduce las ganancias acumuladas al 31,89 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,1661 dólares y una apreciación del 0,12 %, las principales bolsas han cerrado con tendencia mixta y Fráncfort ha perdido el 0,6 %; Milán, el 0,36 %; el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, el 0,2 % y París, el 0,08 %. Se ha desmarcado Londres, que ha avanzado el 1,08 %.

La bolsa americana abría con tendencia mixta y al cierre de los mercados europeos los tres principales índices de Wall Street mantenían el mismo tono y el Nasdaq cedía el 1,14 % y el S&P 500, el 0,71 %, mientras que el Dow Jones avanzaba el 0,07 %.

Inflación en la eurozona

En el plano macroeconómico se ha conocido que la inflación general de la zona euro se ha mantenido en el 2 % en julio, con la tasa subyacente en el 2,3 %. Sin embargo, la inflación de Reino Unido ha repuntado dos décimas, hasta el 3,8 %.

Los inversores han estado pendientes de la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en el foro Económico Mundial, quien ha manifestado que el acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos no elimina la incertidumbre sobre la economía de la zona euro.

El dato mas relevante de la jornada (las actas de julio de la Fed) se conocerá tras el cierre del mercado europeo cuando mañana, jueves, arranca Jackson Hole y todas las miradas se dirigirán hacia los mensajes del presidente de la institución Jerome Powell.

En el plano geopolítico, Rusia ha frenado este miércoles las esperanzas europeas de paz, al rechazar cualquier garantía de seguridad colectiva para Ucrania que no incluya sus intereses de que la nación ucraniana mantenga su neutralidad y renuncie a las armas nucleares.

Iberdrola y Repsol, los mejores entre los grandes del IBEX 35

De vuelta al mercado nacional, de los grandes valores, Iberdrola ha sumado el 1,28 %, como el segundo mayor avance del IBEX; Repsol, el 1,26 %, como la tercera subida y Telefónica, el 0,68 %, mientras que en negativo, BBVA ha cedido el 0,91 %; Banco Santander, el 0,8 % e Inditex, el 0,05 %.

Redeia ha sido el valor más alcista de la tabla (1,46 %); mientras que el farolillo rojo de la sesión ha sido Arcelormittal (-2,14 %).

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional sumó 0,6 puntos básicos, hasta el 3,293 %, con la prima de riesgo con Alemania, en 57,5 puntos básicos.

Respecto al mercado de las materias primas el crudo Brent, de referencia en Europa, subía el 1,14 %, hasta los 66,54 dólares el barril, mientras que el oro avanzaba el 0,78 %, con la onza en 3.341 dólares.

En el mercado cripto, el bitcóin avanzaba el 0,62 %, hasta 114.260 dólares.