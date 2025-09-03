Deutsche Bank descarta cualquier fusión paneuropea

Deutsche Bank quiere crecer y ser más rentable solo, por lo que no formaría parte de una consolidación de bancos en Europa, según ha afirmado este miércoles su consejero delegado, Christian Sewing.

El sector bancario de Europa necesita una consolidación, pero «toda fusión debe tener sentido económico», no se trata sólo del tamaño, ha considerado Sewing en una conferencia bancaria organizada por el diario económico alemán «Handelsblatt».

Hace aproximadamente un año que el banco italiano UniCredit comenzó a comprar acciones en el Commerzbank, segundo banco privado de Alemania.

Deutsche Bank defiende que por encima del tamaño de un banco está la rentabilidad para sus accionistas

Actualmente, UniCredit tiene una participación directa en Commerzbank del 26 % y ha dicho que transformará en algún momento en acciones los instrumentos financieros que posee, por lo que su participación llegaría al 29 %.

Si la participación de UniCredit supera el 30 %, el banco italiano deberá lanzar una opa a los accionistas de Commerzbank.

En 2019, Deutsche Bank estudió la posibilidad de fusionarse con el Commerzbank, pero al final la idea no salió adelante.

Otras opas bancarias abiertas en Europa, desde el BBVA al Sabadell a MPS por Mediobanca

Otra opas que hay abiertas en Europa son la en España tiene lanzada el BBVA sobre el Banco Sabadell, una operación que lleva más de un año abierta en los mercados, con una gran injerencia política que puede acabar en los tribunales al imponer el Gobierno nuevas condiciones evitando una fusión durante tres años entre las dos entidades por encima de las técnicas que ya impuso la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia /CNMC).

En Italia, El banco Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha aumentado su oferta por Mediobanca en 0,90 euros en efectivo por acción, cantidad que suma al canje ofertado de 2,533 nuevas acciones de MPS por cada título de Mediobanca.

El banco MPS, del que el Estado italiano controla un 11,7 %, ha informado además en una nota de que renuncia al requisito del umbral mínimo del 66,7 % del capital para la operación por Mediobanca.

«El Consejo de Administración de Monte dei Paschi di Siena cree firmemente que el aumento de la contraprestación constituye una prueba más del valor industrial de la transacción y de la atención del oferente al mercado, con el objetivo de maximizar la aceptación de la oferta y acelerar la creación de valor», ha precisado en la nota.