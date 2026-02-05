El BBVA cede con fuerza en Bolsa por la decepción en Turquía y Argentina

El BBVA ha perdido este jueves en bolsa un 8,81 %, su mayor caída diaria en casi un año, tras presentar sus resultados de 2025 en los que ganó 10.511 millones, un 4,5 % más, y que se han visto perjudicados por las cuentas de Turquía y Argentina.

Al cierre bursátil, cada título de BBVA se ha depreciado 1,93 euros, ese 8,81 % (la mayor caída de la bolsa española y de las empresas del principal índice bursátil nacional, el IBEX 35), para terminar en 19,98 euros. En el cómputo del año, incurre en pérdidas de un 0,35 %.

La caída de BBVA se incrementó tras conocerse la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés en el 2 % y afectó también al resto de la banca nacional, que cedió el 4,84 % de media en esta sesión y arrastró a la bolsa nacional (el IBEX cedió el 1,97 %, su peor sesión desde el pasado noviembre).

En cuanto al resto de cada una de las entidades cotizadas españolas, Caixabank ha perdido el 4,12 % (segunda mayor caída del IBEX); Banco Sabadell el 3,77 % (tercera); Bankinter el 2,74 % (quinta), Banco Santander el 2,19 % (sexta) y Unicaja, el 2,06 % (novena).

BBVA ha registrado la mayor caída desde el pasado 4 de abril del pasado año, cuando se dejó más del 9 % en un viernes negro para los bancos españoles por la incertidumbre de la guerra comercial que desató el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.

El BBVA ganó 10.511 millones de euros en 2025, un 4,5 % más que el año anterior, un beneficio récord impulsado por los ingresos recurrentes del negocio bancario. Su margen de intereses creció un 4 %, hasta 26.280 millones.

Dividendo de BBVA

Asimismo, la entidad ha anunciado que distribuirá con cargo a los resultados de 2025 un dividendo por acción de 92 céntimos en efectivo, el mayor de su historia y que supondrá el abono de 5.249 millones, un 31 % más que en 2024.

A ello se unirá su plan de recompra de títulos por valor de 3.960 millones de euros, del que ya está en marcha un primer tramo de 1.500 millones y del que ya se ha ejecutado el 42,8 %.

Por áreas geográficas, el resultado atribuido de BBVA en México fue de 5.264 millones, un 5,7 % más; en Turquía, de 805 millones de euros, lo que supone un 31,8 % más en euros corrientes, y en América del Sur de 726 millones de euros, un 14,3 % más a tipos de cambio corrientes.

En América del Sur, que incluye Perú, Colombia y Argentina, el banco logró un beneficio de 726 millones de euros, un 14,3 % más a tipos de cambio corriente, favorecido por la mejora del resultado atribuido en Perú y Colombia y un ajuste menos negativo por hiperinflación en Argentina.

Turquía y Argentina

Los analistas coinciden en que los inversores penalizan al valor en bolsa por las decepciones de los resultados en Turquía y Argentina, debido a las mayores necesidades de provisiones en el sector minorista, lo que genera dudas.

En este sentido, desde Renta4, la analista Nuria Álvarez, ha señalado que a pesar de la fortaleza de los ingresos y unas cifras alineadas para conseguir los objetivos del Plan Estratégico, el hecho de que en Turquía no hayan alcanzado las estimaciones podría generar dudas a futuro, un análisis con el que coincide Jefferies.

Por su parte, el analista de Bankinter Rafael Alonso ha destacado que lo más importante de los resultados de BBVA es que la actividad y los ingresos evolucionan mejor de lo esperado en los mercados clave como son España y México, y el exceso de capital le permite mantener una política de remuneración para los accionistas interesante.

Bankinter apuesta por la compra del valor

Bankinter apuesta por la compra del valor, y sitúa el precio objetivo (a medio plazo) de la acción en 20,5 euros.

De su lado, Sergio Ávila de IG ha considerado que la atención se debe poner en si el BBVA puede sostener el ritmo de retribución al accionista sin tensionar el capital cuando el viento de cola de los tipos se vaya apagando.

Según Ávila, hoy el mercado «mira más la credibilidad de esa guía de capital que el titular de beneficio récord”.

Desde XTB se ha apuntado que las comisiones netas del banco se han quedado por debajo de lo esperado y muy influenciadas por el tipo de cambio en algunos países donde opera el banco, como Turquía, donde han experimentado una caída del 26 % interanual pero con un crecimiento del 12,5 % a tipo de cambio constante.

A todo ello se une que los analistas habían previsto unas ganancias algo superiores a las obtenidas por el BBVA, de 10.566 millones, un 5,1 % más frente al 4,5 % logrado finalmente.