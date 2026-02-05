El BBVA ve ‘absolutamente realista’ que pueda haber un dividendo extraordinario

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha dicho que «es absolutamente realista» que la entidad pueda pagar un dividendo extraordinario, aunque no será hasta que finalice el programa de recompra de acciones que tienen en marcha cuando decidan si retribuyen al accionista por esa vía o con nuevas recompras

Torres, durante la rueda de prensa en la que ha presentado este jueves los resultados del banco en 2025, ha señalado que la entidad tiene un exceso de capital después de pagar el dividendo previsto y ejecutar el programa de recompra de acciones de 4.000 millones de euros.

Ha explicado que, cuando se tome la decisión de devolver el exceso de capital, será el momento en que el consejo de administración decida qué añade más valor, si recomprar acciones a un precio menor del valor intrínseco que consideran que tienen o si es preferible un dividendo extraordinario.

Respecto a la acogida que el mercado está dando a los resultados del banco, cuyas acciones caían más de un 6 % al mediodía en la bolsa española, ha señalado que «las reacciones de un día hay que cogerlas como lo que son, correcciones», y ha añadido que lo que importa es el largo plazo y la acción se ha revalorizado un 45 % desde principios del año pasado.

BBVA redujo otra vez su cuota de hipotecas en España

Torres ha atribuido el descenso en bolsa en la jornada de hoy a que quizá las previsiones que han facilitado para 2026 se han visto por los analistas como conservadoras.

En 2025, BBVA redujo otra vez su cuota de hipotecas en España y su consejero delegado, Onur Genç, lo ha atribuido a que los precios a los que se comercializan no justifican el consumo de capital que requieren y, aunque el mercado se está normalizando, tampoco descarta que en 2026 vuelvan a reducir su cuota en el mercado hipotecario.

No obstante, el banco gana cuota en el resto de segmentos, ha dicho Genç, que ha subrayado la ganancia en pymes, de casi un 25.

Preguntado por la existencia de una burbuja en el mercado inmobiliario, Torres ha dicho que no existe una «burbuja» como la que hubo hace 15 años, sino que los altos precios obedecen a la falta de vivienda, que los hace subir, pero la demanda ahora es real, a diferencia de entonces, en que no era necesaria y en cuanto desapareció los precios colapsaron.

BBVA ha respondido que la opa sobre el Banco Sabadell es un «capítulo cerrado»

El presidente del BBVA ha respondido reiteradamente que la opa sobre el Banco Sabadell se ve como un «capítulo cerrado», aunque no hay nada que le haga pensar que, con carácter general, pueda haber opas bancarias en España o en otros mercados.

En cuanto a la relación con el Sabadell en la actualidad, ha respondido que sigue siendo cordial, pero, incluso, en el «fragor de la batalla» ha señaldo que mostraron «buen talante y caballerosidad más allá de que cada uno defendía los intereses que defendía».

Preguntado por posibles cambios corporativos en el banco y de que su presidencia deje de tener carácter ejecutivo, ha señalado que no hay «ningún cambio en lontananza» en la actual estructura, en la que él asume la presidencia ejecutiva y Genç tiene el cargo de consejero delegado.

Preguntado por el fondo soberano que el Gobierno ha anunciado que va a lanzar, ha dicho que más que haya vehículos de inversión, para que ésta exista hace falta un entorno favorable que la impulse y «ahí hay bastantes cosas más que se pueden hacer».