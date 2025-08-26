El euro cae con la incertidumbre política en Francia

El euro cayó hoy por debajo de 1,17 dólares tras la incertidumbre política en Francia después de que el primer ministro, François Bayrou, dijera que se someterá a un voto de confianza.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1660 dólares, frente a los 1,1704 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1656 dólares.

El voto de confianza el 8 septiembre podría hacer caer el propio Gobierno de Bayrou pero lo justificó para lograr el aval del Parlamento francés a su plan de austeridad.

El euro pierde los 1,17 dólares en un ambiente de incertidumbre en Europa por la crisis política que vive Francia

La cuestión es si la inestabilidad política en Francia reduce el interés por el euro en general o si sólo es un problema aislado del país galo.

La entrada de pedidos de bienes duraderos bajaron en EE.UU. en julio un 2,8 % respecto al mes anterior, menos de lo esperado y muy por debajo de la caída del 9,3 % de junio, y la confianza del consumidor bajó en agosto de nuevo.

Pero estas cifras apenas tuvieron repercusión en la cotización del dólar, que está presionado por los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Reserva Federal (Fed).

Trump despidió el lunes a Lisa Cook, una gobernadora de la Fed a la que el Gobierno ha decidido investigar por un posible fraude hipotecario, según una carta que publicó en su red Truth Social.

El presidente de Estados Unidos ha criticado e insultado al presidente de la Fed, Jerome Powell, desde hace meses por no bajar los tipos de interés, aunque la semana pasada Powell señaló recortes del precio del dinero.

Si bajan los tipos de interés en EE.UU., se reduce la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense y por ello cae el dólar.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1603 y 1,1664 dólares.