El euro, por encima de 1,16 dólares

El euro se mantuvo este jueves por encima de los 1,16 dólares y hacia las 17:00 GMT se cambiaba en el mercado de divisas de Fráncfort a 1,1622 dólares, ligeramente por debajo de los 1,1625 del día anterior.

El Banco Central Europeo fijó el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1643 dólares.

Con respecto a otras divisas importantes el BCE fijó los tipos de referencia en 0,86730 libras esterlinas, 171,60 yenes japoneses y 0,9413 francos suizos.

La tendencia a la estabilidad del euro en los últimos días ante el dólar queda atribuida por los analistas a los datos del pasado martes sobre la economía de EEUU, que puso bajo presión a la moneda estadounidense.