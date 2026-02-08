El IBEX 35, ante el reto de alcanzar el 18.000

El mercado se centrará la próxima semana en el IPC de España, el PIB del Reino Unido, el empleo en la eurozona, la confianza inversora, la actividad económica en Europa y el desempleo de Estados Unidos, en un entorno volátil tras las correcciones de metales preciosos, el bitcóin y tecnológicas, donde el IBEX 35 deberá conformar si es capaz de llegar al nivel de los 18.000 puntos.

La semana comienza tras quedar el IBEX 35 el pasado viernes a las puertas del 18.000 (17.943,3 puntos) con la publicación del índice Sentix de confianza inversora de febrero; el martes se conocerá la evolución de la balanza por cuenta corriente de diciembre de la eurozona y la tasa de desempleo del cuarto trimestre de 2025 de Francia, tras situarse en un 7,7 % de la población activa en el trimestre anterior.

El martes se celebrará en España subasta de letras a tres meses, y en Alemania y Reino Unido de deuda a 5 años.

El miércoles 11 se publicará el dato de producción industrial de diciembre de Italia.

El IBEX 35, atento el jueves al presidente del Bundesbank

El jueves comparecerá el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel; se publicará el PIB del Reino Unido, la balanza por cuenta corriente alemana y también se conocerá la confianza del consumidor (IPSOS de Thomson Reuters) de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Para terminar la semana, el viernes se conocerá el dato de inflación en España de enero, el PIB, la balanza comercial y la evolución del empleo en la zona euro.

En el ámbito empresarial, destacarán los resultados de UniCredit, Barclays, AstraZeneca, Ferrari, BP, Mapfre, TotalEnergies, Heineken, Banca Generali, Mercedes-Benz, L’Oreal y Capgemini, entre otros.

En Estados Unidos, la publicación de datos macroeconómicos ofrecidos por los servicios estadísticos públicos de EEUU dependerá de la nueva reapertura de la Administración federal, que ha sufrido un nuevo cierre parcial.

El martes se publicarán las ventas minoristas; el miércoles la atención se centrará en la variación de las nóminas no agrícolas de enero, que se estima que aumenten en 70.000 empleos, y la evolución de la tasa de desempleo, que se espera que se sitúe en un 4,4 % de la población activa, en una coyuntura marcada por la desaceleración del ritmo de contratación en los últimos meses.

El jueves se publicarán las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo y el viernes, la evolución de la tasa de IPC general en enero.

Resultados en Wall Street

En el ámbito empresarial, destacará la publicación de resultados de Coca-Cola, Apollo Global Management, ON Semiconductor, Ford Motor, S&P Global, Motorola, Airbnb, Exelon y Moderna, entre otros.

No siempre los buenos resultados son garantía de una buena respuesta, como han probado las compañías tecnológicas, la semana pasada con caídas de sus acciones en bolsa, porque esos anuncios vinieron acompañados por enormes inversiones en Inteligencia Artificial (IA), lo que podría afectar negativamente a los flujos de caja y con ello al beneficio a repartir entre sus accionistas.

En la región Asia-Pacífico, cuyas bolsas reaccionarán este lunes a las elecciones que se celebran este domingo en Japón en la que la primera ministra, Sanae Takaichi, se perfila como ganadora, destacan varias referencias macroeconómicas: en China, la publicación del IPC y el índice de precios de producción de enero, el miércoles, cuando Japón celebra el Día de la Fundación del país.

El jueves, en la India, se publicará la evolución de la inflación general en enero.