El IBEX 35 cae casi el 2% por la banca y tras el BCE

El IBEX 35 ha caído este jueves un 1,97 % en su peor sesión desde el pasado noviembre y ha cedido el nivel de los 18.000 puntos arrastrada por las caídas de la banca y tras el mantenimiento, por quinta vez consecutiva, de los tipos de interés en el 2 % por parte del Banco Central Europeo (BCE).

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha perdido 356,2 puntos, hasta situarse en los 17.746,3. En lo que va de año, su revalorización positiva es del 2,53 %.

La sesión ha estado marcada por las caídas del sector bancario, con el BBVA como farolillo rojo tras desplomarse el 8,81 % después de presentar esta mañana sus resultados; tras el banco vasco, se han situado CaixaBank (-4,12 %) y Sabadell (-3,77 %).

Entre los grandes valores del IBEX 35, Repsol ha caído el 2,15 % y Telefónica el 0,85 %, mientras que Inditex ha subido un 0,18 %, después de anunciar en la jornada del miércoles la recompra de acciones por un máximo de 180 millones, e Iberdrola ha avanzado el 0,08 %.