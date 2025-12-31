El IBEX 35 cae en la última sesión del año, que acaba con un alza del 49%

El IBEX 35 ha perdido este miércoles el 0,27 % hasta 17.307,8 puntos, por la caída de la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas en la última sesión del año, que termina con una subida acumulada superior al 49 %, según datos del mercado. De los grandes valores han bajado Banco Santander, el 0,55 %; e Inditex el 0,49 %.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, que l víspera cerró en máximos históricos, ha perdido 47,1 puntos, ese 0,27 %, hasta 17.307,8 enteros. En diciembre ha subido el 5,82 % y en el mejor ejercicio desde 1993 se revaloriza el 49,27 %.

En Europa, con el euro en 1,1759 dólares y una subida del 0,09 %, París bajó el 0,23 % y Londres el 0,09 %. Fráncfort y Milán cerraban hoy.

La Bolsa española terminaba con pequeñas pérdidas una sesión con escasas variaciones respecto al máximo histórico del cierre de la víspera, fijado en 17.354,9 puntos.

La sesión ha evolucionado alrededor del nivel de 17.300 puntos y ha estado condicionada por la bajada de los futuros estadounidenses, que perdían el 0,1 % a esta hora.

La Bolsa española ha terminado el día con pequeñas pérdidas

Además, Wall Street había bajado el martes: el índice tecnológico Nasdaq Composite había cedido el 0,24 %, el Dow Jones de Industriales el 0,2 % y el S&P 500 el 0,1 %.

Ayer se habían publicado las actas de la última reunión de la Reserva Federal (banco central estadounidense), en la que se reflejaba la moderación del crecimiento, el aumento de la inflación y el empeoramiento del empleo, así como el acuerdo mayoritario para bajar los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 3,5-3,75 %.

En Asia, con Tokio y Seúl cerrados, Shanghái ganó el 0,09 % tras mejorar la actividad en los sectores servicios y manufacturero en China en diciembre, que salían de terreno contractivo y superaban los 50 puntos, mientras que Hong Kong cayó el 0,87 %.

La Bolsa española ha terminado el día con pequeñas pérdidas por la recogida de beneficios, así como por el retroceso de los futuros estadounidenses y el descenso de las plazas europeas y de casi todos los grandes valores. El barril de petróleo Brent bajaba a esta hora el 0,69 %, hasta 61,49 dólares.

En un rato, se conocerán las peticiones semanales de subsidios de desempleo en Estados Unidos, donde Wall Street también tendrá una sesión reducida.

De los grandes valores han bajado en el IBEX 35 Banco Santander

De los grandes valores han bajado Banco Santander, el 0,55 %; Inditex el 0,49 %, Repsol el 0,38 %, Telefónica el 0,34 % y BBVA el 0,15 %. Solo subió Iberdrola, el 0,05 %.

Grifols ha liderado hoy las bajadas del IBEX al ceder el 1,11 %, mientras que Fluidra ha perdido el 0,86 %, ACS cayó el 0,76 %, Enagás el 0,64 % y Unicaja el 0,64 %.

La mayor subida del IBEX ha correspondido a Colonial, el 0,74 %, mientras que Solaria ha avanzado el 0,58 %, Naturgy el 0,31 %, Acerinox el 0,24 % y Logista el 0,2 %.

En el mercado continuo ha sobresalido la caída del 5,44 % de Duro Felguera y la subida del 7,45 % de Renta 4 Banco.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo seguía sin cambios respecto al cierre de la víspera, con lo que se situaba en el 3,285 %, y la prima de riesgo con Alemania se mantenía en 43,2 puntos básicos.

La onza de oro troy cedía el 0,54 % al cierre de los mercados bursátiles europeos y se negociaba a 4.315,5 dólares, mientras que la plata perdía el 5,75 %, hasta 71,9 dólares.

El bitcóin subía el 0,6 % y se cambiaba a 88.716 dólares.