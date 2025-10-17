El IBEX 35 cede el 0,29% con BBVA y Sabadell, primero y último de la Bolsa

La bolsa española ha bajado este viernes el 0,29 % afectada por la caída de la banca ante los problemas del sector financiero regional en EEUU y su contagio en Europa, así como por el rumbo incierto de Wall Street. BBVA y Banco Sabadell, tras el fracaso de la opa han marcado la sesión, con el primero registrando la mayor subida del índice, casi un 6%, y el segundo protagonizando la mayor caída, casi un 7%.

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha bajado 44,7 puntos, ese 0,29 %, hasta 15.601,1 puntos. En la semana gana el 0,81 % y en el año acumula una subida del 34,55 %. En el resto de Europa, con el euro depreciado esta sesión el 0,21 % y un cambio de 1,1662 dólares, Fráncfort bajó el 1,83 %; Milán el 1,45 %, Londres el 0,86 % y París el 0,18 %.

Después de acercarse en la víspera a los máximos anuales alcanzados la semana pasada cerca de 15.700 puntos, la bolsa española bajaba desde la apertura por la caída de Wall Street, afectada por el retroceso de la banca estadounidense por problemas en algunas entidades regionales.

Así, el índice Dow Jones de Industriales cayó el 0,65 %, el S&P 500 el 0,63 % y el Nasdaq Composite el 0,47 %.

BBVA y Sabadell condicionan el IBEX 35

Aunque las pérdidas iniciales se mantuvieron hasta cerca de la media sesión, mediante la incidencia del resultado de la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell, que beneficiaba al primero y perjudicaba al segundo, la bolsa llegó a registrar ganancias y llegó a rebasar el nivel de 15.700 puntos.

Mientras tanto, con el condicionamiento de la caída de la mayoría de los bancos y el descenso de las plazas europeas, pasó la mañana por debajo de 15.500 puntos.

Se conocía que la inflación en la zona euro había aumento dos décimas el mes pasado, hasta el 2,2 %, y la bolsa seguía con pérdidas.

Estas menguaban cuando se aventuraba que Wall Street abriría con ganancias, que fueron del 0,2 % en el arranque de su sesión. Todo esto ayudaba a que la caída de 1 % que había registrado la bolsa española se redujera y estuviera a punto de desaparecer.

La bolsa española ha conseguido reducir al final de la sesión las pérdidas registradas en su gran mayoría por la caída de la banca gracias al buen comienzo de negociación de Wall Street, aunque ahora solo subía el 0,05 %. El barril de petróleo Brent perdía el 0,06 % y se negociaba a 61 euros.

BBVA lidera el mercado, mientras el Sabadell queda de farolillo rojo

De los grandes valores solo ha caído Banco Santander, el 3,36 %, la cuarta mayor bajada del IBEX, en tanto que BBVA ha subido el 5,98 % (mayor alza de ese índice y de toda la bolsa) después de fracasar la opa que había planteado al Banco Sabadell; Telefónica ganó el 0,92 %; Iberdrola el 0,83 %, Repsol el 0,1 % e Inditex el 0,06 %.

Banco Sabadell ha registrado el mayor descenso de la bolsa y del IBEX tras conocerse el resultado de la opa, el 6,78 %, mientras que Indra ha perdido el 4,71 %; IAG el 3,93 %, con el Banco Santander a continuación y luego Caixabank, que ha caído el 3,12 %.

Después de BBVA, la mayor subida del IBEX y de la bolsa, sea han situado Cellenex, con un alza del 2,02 %; Aena ha ganado el 1,05 %, Puig el 1,16 % y Enagás el 1,09 %.

En el mercado continuo se han negociado 2.162 millones de euros en títulos. Después de los bancos mencionados, han destacado la caída del 5,66 % de Cox y la subida del 3,72 % de Atrys Health.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo ha subido casi dos centésimas y se ha situado en el 3,104 %, con la prima de riesgo con Alemania en 52,5 puntos básicos.

Respecto a la onza troy de oro, después de haber alcanzado máximo histórico en casi 4.380 dólares, se negociaba al cierre de las plazas europeas en 4.248,27 dólares con una caída del 1,68 % respecto al cierre de la víspera.

La cotización del bitcóin perdía el 1,68 % y se situaba en 106.070 dólares.