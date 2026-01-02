El IBEX 35 comienza el año con otro máximo histórico

El IBEX 35, el principal indicador de la bolsa española, ha registrado otro máximo histórico este viernes en 17.492,4 puntos después de subir el 1,07 % por el avance de Wall Street, los bancos y la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas.

Al cierre bursátil, el principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35 ha ganando 184,6 puntos, ese 1,07 %, hasta 17.492,4 enteros (cuatro minutos antes de las cuatro de la tarde marcaba el máximo histórico intradía de 17.501,5 puntos). En la sexta semana consecutiva al alza sube el 1,86 %.

En Europa, con el euro en 1,1737 dólares y una bajada del 0,08 %, Milán ganó el 0,96 %, París el 0,56 % y Londres y Fráncfort el 0,2 % cada una.

Después de un comienzo de sesión caracterizado por la indecisión, la Bolsa española se desentumeció y empezó a subir por el avance de los futuros estadounidenses y de las plazas europeas.

Así, el índice Nasdaq Composite había cedido el 0,76 %, el S&P 500 el 0,74 % y el Dow Jones de Industriales el 0,63 % después de conocerse datos laborales que no apoyan nuevas bajadas de tipos (las peticiones semanales de subsidios de desempleo bajaron en 16.000, hasta 199.000).

En Asia solo abrieron Hong Kong

En Asia solo abrieron Hong Kong, que ganó el 2,76 %, y Seúl, con un repunte del 2,27 % (terminó en el máximo histórico de 4.309,63 puntos), ambas impulsadas por las empresas tecnológicas.

Una hora después de la apertura, la bolsa nacional aumentaba sus ganancias y superaba la cota de 17.400 puntos.

Esa subida se producía mientras aumentaba la rentabilidad de la deuda a largo plazo y aunque empeoraba la actividad manufacturera en diciembre en la zona euro, Alemania, Reino Unido, Italia y España (crecía en Francia).

Poco después de la apertura de Wall Street, que abría con un alza del 0,2 %, la Bolsa española rozaba el nivel de 17.500 puntos. Se conocía la bajada de la actividad manufacturera en Estados Unidos el mes pasado.

La plaza española conseguía un nuevo máximo histórico por la subida del 0,3 % de Wall Street al cierre nacional, junto al avance de la banca (el 1,8 % de media) y de casi todos los grandes valores y de las plazas europeas. El barril de petróleo Brent se depreciaba el 0,65 % y se cambiaba a 60,2 dólares.

De los grandes valores ha destacado la subida del 3,05 % de Repsol, la tercera mayor del IBEX, mientras que Banco Santander ha ganado el 1,81 %, BBVA el 1,65 % e Iberdrola el 0,89 %. Inditex ha repetido cotización y Telefónica ha bajado el 0,34 %.

Grifols lideró las subidas del IBEX 35

Grifols (4,63 %) lideró las subidas del IBEX; Acciona Renovables ganó el 3,3 %, con Repsol a continuación, en tanto que Acerinox avanzó el 2,69 % y Acciona el 2,58 %.

Colonial comandó los descensos del IBEX al bajar el 2,47 %, mientras que Merlín Properties cedió el 0,8 %, Mapfre el 0,61 %, Aena el 0,55 % y Naturgy el 0,46 %.

En el mercado continuo sobresalió la subida del 19,18 de Ezentis y la bajada de Coca Cola EuroPacific Partners.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subió cinco centésimas, hasta el 3,336 %, con la prima de riesgo con Alemania en 43,8 puntos básicos.

La onza troy de oro se cambiaba a 4.316 dólares con una caída del 0,08 % al cierre bursátil europeo, mientras que la plata ganaba el 0,18 %, hasta 71,89 dólares.

El bitcóin ganaba el 2,38 % y se negociaba a 90.377,5 dólares.