El IBEX 35 despide la semana en máximo anual

El IBEX 35 ha subido el 0,57 % este viernes y ha conquistado otro máximo anual cerca de 15.600 puntos animada por el avance de Wall Street. Inditex como ha sucedido a lo largo de esta semana, lidera los grandes valores entre los que solo baja Telefónica.

El índice de referencia de la Bolsa española ha ganado 88,9 puntos, ese 0,57 %, hasta 15.585,1 puntos, nuevo máximo anual de cierre y nivel de diciembre de 2007. En la semana sube el 1,53 % y en el año se revaloriza el 34,41 %. En el resto de Europa, con el euro a 1,1744 dólares y una subida del 0,24 %, solo ha bajado Fráncfort, el 0,18 %, mientras que Londres ha ganado el 0,67 %, Milán el 0,42 % y París el 0,31 %.

Con la pequeña subida de la víspera de Wall Street y sus máximos históricos, la Bolsa española arrancaba la jornada con ganancias que le mantenían en precios de diciembre de 2007 y por encima de 15.600 puntos.

Wall Street

En el parqué neoyorquino, el índice Dow Jones de Industriales subió un 0,17 %; el S&P 500 el 0,06 % y el Nasdaq Composite el 0,39 %.

También en Asia predominaron las ganancias: Tokio registró un nuevo récord después de avanzar el 1,85 % por la debilidad del yen; Seúl ganó el 2,7 % y también terminó en máximos por el alza de las tecnológicas, mientras que Shanghái cerraba por festivo y Hong Kong cedía el 0,54 % por el desempeño negativo del sector inmobiliario.

El mercado nacional incrementaba sus ganancias a cerca del 1 % mientras mejoraba en septiembre la actividad en el sector servicios en España, Italia, Alemania y la zona euro, aunque empeoraba en Francia.

La Bolsa española, después de superar el nivel de 15.600 puntos en la apertura y de acercarse a 15.700, iba reduciendo sus ganancias a medida que avanzaba la sesión.

Wall Street abría con un alza del 0,2 % que se incrementaría al 0,7 % en el momento del cierre nacional a pesar del descenso de la actividad en el sector servicios estadounidense el mes pasado.

Ese avance no impedía que la plaza española terminara por debajo de 15.600 puntos, aunque acabara en máximos anuales y en precios de diciembre de 2007. El barril de petróleo Brent ganaba el 0,56 % y se cambiaba a 64,67 dólares.

Inditex, el mejor entre los grandes del IBEX 35

De los grandes valores solo cayó Telefónica, el 0,62 % (tercera mayor caída del IBEX). Inditex avanzó el 1,15 %; Banco Santander el 0,98 %, BBVA el 0,55 %, Iberdrola el 0,53 % y Repsol el 0,2 %.

La mayor subida del IBEX ha correspondido a Solaria, el 4,71 %, seguida de Acciona Renovables con un alza del 4,21 %, en tanto que Acerinox ha subido el 2,59 %, ArcelorMittal el 2,07 % y Rovi el 1,92 %.

Entre las ocho compañías del IBEX que han terminado con pérdidas ha destacado la bajada del 0,74 % de Redeia, mientras que Grifols ha cedido el 0,67 %, Indra el 0,46 % e Inmobiliaria Colonial el 0,45 %.

En el mercado continuo se ha intercambiado títulos por un importe de 1.071 millones de euros. Destacaron la subida del 16,84 % de Duro Felguera y la bajada del 3,98 % de Montebalito.

El interés de la deuda española a largo plazo bajó una centésima y se situó en el 3,228 %. La prima de riesgo con Alemania terminó en 53,1 puntos básicos.

La onza troy de oro se situaba cerca de precios récord con una subida del 0,78 %, hasta 3.886,61 puntos.

El bitcóin repuntaba el 0,85 % y se negociaba a 121.738 dólares.