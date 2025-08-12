El IBEX 35, plano tras la prórroga chino estadounidense

El IBEX 35 ha cerrado con tendencia plana este martes (0,02 %) y no ha logrado sostener el nivel de 14.900 puntos, en una jornada que se ha visto condicionada por la nueva tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, y el repunte de la inflación estadounidense. Entre los grandes, los más destacado, la subida de Repsol en torno al 2% y la caída del BBVA casi en la misma proporción tras asegurar ayer que seguía adelante con la opa sobre el Banco Sabadell.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha sumado 3,1 puntos, ese 0,02 % y ha terminado de negociar en los 14.859 enteros (por debajo de los 14.900 que conquistó en la apertura), en su séptima jornada consecutiva al alza. En el año, incrementa los ascensos al 28,15 %.

El selectivo español ha arrancado la jornada con avances y, aunque ha entrado en pérdidas en algunos tramos de la sesión, ha mantenido un tono de ascensos ligeros durante la mayoría del tiempo, en una jornada principalmente positiva para Europa, por la extensión de la tregua comercial entre China y EE.UU. y la estabilidad de los precios en Estados Unidos.

De los grandes valores del IBEX, Repsol ha ganado el 1,94 %, como la segunda mayor subida; Banco Santander el 0,19 % e Inditex, el 0,12 %. En negativo, BBVA, que ha liderado las pérdidas de la tabla (-1,87 %), después de que ayer decidiera continuar con su opa sobre Banco Sabadell, e Iberdrola (-0,03 %).