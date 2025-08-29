El IBEX 35, por debajo de los 15.000 puntos tras perder Inditex casi un 3%

El IBEX 35 ha perdido este viernes el 0,9 % y ha cedido el nivel de 15.000 puntos. El principal motivo de esa caída y cierra por debajo de los 15.000 puntos se encuentra en Inditex, el principal valor del índice por capitalización bursátil que pierde casi un 3%.

La principal referencia del mercado de valores español, el IBEX 35, ha bajado 135,6 puntos, ese 0,9 %, y ha terminado en 14.935 puntos. En el año avanza el 28,81 %. En el resto de Europa, con el euro al alza el 0,14 %, en 1,1699 dólares, todas las plazas bursátiles han cerrado con descensos y el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente ha bajado el 0,83 %.

París ha perdido el 0,76 %; Milán, el 0,59 %; Fráncfort, el 0,57 % y Londres, el 0,32 %.

La bolsa neoyorquina abría con descensos y al cierre de los mercados en Europa, sus tres principales índices mantenían esta tendencia negativa y el Nasdaq bajaba el 1,2 %; el S&P 500 el 0,74 % y el Dow Jones, el 0,38 %.

En el plano macroeconómico también se ha conocido que la inflación en España se ha abonado al 2,7 % interanual en agosto, mientras que el IPC italiano ha descendido una décima en ese mes, hasta el 1,6 % interanual.

Inditex, el que más cae del IBEX 35

De vuelta al mercado nacional, de los grandes valores, Inditex ha bajado el 2,68 % y ha liderado los descensos de la tabla; Banco Santander ha perdido el 0,91 %; Iberdrola, el 0,68 % y BBVA, el 0,42 %. Repsol ha sido la cotizada más alcista (0,54 %) y Telefónica ha sumado el 0,2 %, como la segunda mayor subida del IBEX.

En el marco de la opa de BBVA a Sabadell, la entidad financiera vasca ha vuelto a modificar las condiciones de canje tras el pago de Banco Sabadell de un dividendo en efectivo de 0,07 euros por acción este viernes, con lo que los accionistas del Sabadell tendrían una prima negativa del 10,08 %.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional sumó 3,6 puntos básicos, hasta el 3,32 %.

Respecto al mercado de las materias primas, el crudo Brent de referencia en Europa cedía el 0,68 %, hasta los 68,15 dólares por barril y el precio del oro repuntaba el 0,84 %, con la onza en 3.445,9 dólares.

En el mercado cripto, el bitcóin perdía el 3,19 %, hasta 108.355 dólares.