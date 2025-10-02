El IBEX 35 recoge tras los máximos

El IBEX 35 ha bajado el 0,27 % este jueves, ha perdido los 15.500 puntos y se ha alejado de los máximos desde 2007 de la víspera, lastrada por el tono negativo de Wall Street, que se mantiene pendiente de la evolución de la situación del Gobierno estadounidense.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha perdido 42,6 puntos, ese 0,27 %, y ha cerrado en los 15.496 enteros. En lo que va de año, aminora las subidas hasta el 36,65 %.

El selectivo español ha cotizado con dudas durante la jornada, con movimientos ligeros, y finalmente se ha decantado por las pérdidas, lastrado por el tono negativo hacia el que había virado Wall Street, con los inversores pendientes de las consecuencias del cierre parcial del Gobierno federal en EE.UU.

Todos los grandes valores han cerrado en negativo y Banco Santander y Repsol han cedido el 1,8 % cada uno, como las mayores caídas de los grandes del IBEX; Telefónica ha bajado el 0,64 %; Iberdrola, el 0,46 %; Inditex, el 0,42 % y BBVA, el 0,27 %.