El IBEX 35 recupera el 15.000 tras subir el Santander el 2,5%

El IBEX 35 ha subido este lunes el 1,02 % y ha recuperado el nivel de los 15.000 puntos impulsado por el Banco Santander, el mayor valor del grupo bancarios del índice, que sube el 2,47%, y lidera el índice.

El principal indicador del mercado, el IBEX 35, ha ganado 151,3 puntos, ese 1,02 %, hasta 15.002,2 puntos. En el año acumula una subida del 29,39 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,1746 dólares y una subida del 0,25 %, Fráncfort subió el 0,89 %; París, con la moción de confianza al gobierno Bayrou, el 0,78 %, Milán el 0,28 % y Londres el 0,14 %.

La bolsa española empezaba el día con pequeñas ganancias que se iban incrementando a pesar de la caída de Wall Street el viernes.

A pesar de que ese día se conoció el aumento en Estados Unidos de la tasa de paro una décima en agosto, hasta el 4,3 %, y la escasa creación de empleo (22.000 nuevos puestos de trabajo), lo que aumentaba la posibilidad de un recorte de tipos, el índice Dow Jones cayó el 0,48 %, el S&P 500 el 0,32 % y el Nasdaq el 0,03 %.

Sin embargo, subían por la mañana los futuros sobre los índices estadounidenses y se aprovechaba el alza de las plazas asiáticas.

Mercados asiáticos

Tokio ganó el 1,45 % por la depreciación del yen por la situación política en Japón y en previsión de la dimisión del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, confirmada posteriormente. Además, el PIB japonés había subido el 2,2 % en el segundo trimestre. Seúl avanzó el 0,45 %, Shanghái el 0,38 % y Hong Kong el 0,85 %.

Se había conocido el ligero incremento de la balanza comercial china en agosto tras crecer las exportaciones un 4,4 % y las importaciones el 1,3% interanual.

Además había bajado el superávit de la balanza comercial alemana de julio tras aumentar el 1,4 % las exportaciones y el 4,3 % las importaciones. Había crecido el 1,3 % la producción industrial alemana.

También se conocía el empeoramiento de la confianza inversora en la zona euro (-9,3 puntos) en septiembre, pero la bolsa continuaba al alza.

Al final de la sesión, la bolsa española apoyaba su subida en el alza del 0,2 % de Wall Street esta tarde y en el avance de los bancos (subieron el 1,6 % de media) y de la mayoría de los grandes valores.

Banco Santander registra la mayor subida del IBEX 35

De los grandes valores ha destacado la subida del 2,47 % de Banco Santander, la mayor del IBEX, mientras que Inditex, que presenta resultados el miércoles, ha avanzado el 1,9 % (cuarto puesto por ganancias), Repsol ganó el 1,41 % y BBVA el 1,06 %. Bajaron Iberdrola, el 0,22 % (quinto mayor descenso de ese índice) y Telefónica el 0,07 %.

Tras Banco Santander se ha situado ACS con una subida del 1,93 %, «ante la posibilidad de beneficiarse de un proyecto de modernización ferroviaria en Chile» por un importe de 220 millones de dólares, ha comentado el analista de mercados Adrián Hostaled, mientras que Unicaja ha subido el 1,9 %, lo mismo que Inditex, e Indra el 1,89 %.

Solo bajaron seis compañías del IBEX: Cellnex el 1,4 %; Solaria el 1,09 %, Naturgy el 0,59 % y Redeia el 0,36 %.

En el mercado continuo se han negociado 818 millones de euros. Squirrel lideró las subidas (3,29 %) y Nyesa las bajadas (-6,38 %).

El barril de petróleo Brent subía el 1,22 %, hasta 66,3 dólares, tras la decisión de la OPEP de aumentar la producción a partir de octubre en 137.000 barriles diarios, cifra considerada insuficiente por los analistas para abastecer la demanda actual.

El interés de la deuda española a largo plazo bajó casi tres centésimas, hasta el 3,225 %. La prima de riesgo con Alemania terminó en 58,5 puntos básicos.

La onza de oro troy seguía en máximos históricos y a esta hora se negociaba a 3.633,4 dólares con una subida del 1,3 % (marcó un récord de 3.646,46 dólares pasadas las 17.00 horas).

El bitcóin subía el 1,31 % y se cambiaba a 112,799 dólares.