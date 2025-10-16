El IBEX 35 recupera fuerzas en medio de la volatilidad

El IBEX 35 ha subido este jueves el 0,48 % y ha recuperado el nivel de los 15.600 puntos contagiada por el tirón de Wall Street, ante los buenos resultados empresariales, en una jornada pendiente de las tensiones entre Estados Unidos y China y la evolución de la crisis política en Francia. La nota más característica del día la maraca una alta volatilidad. Se ha movido en un rango mínimo de 15.479 puntos y un máximo de 15.685,40 para cerrar cerca de sus niveles más altos de la jornada.

El principal índice del mercado, el IBEX 35, ha ganado 75,5 puntos, ese 0,48 %, y ha terminado de negociar en 15.645,8 puntos. En lo que va de año se revaloriza casi el 35 %.

El selectivo abría con ganancias leves y ha mostrado indecisión en el transcurso de la sesión para finalmente cerrar en positivo alentado por los números verdes de la bolsa neoyorquina, que vive una nueva jornada de buenos resultados empresariales que han impulsado a los valores tecnológicos.

De los grandes valores del IBEX, Banco Santander ha subido el 1,13 %; Inditex, el 0,71 %; e Iberdrola, el 0,33 %. En cambio, Repsol ha bajado el 1,48 % y ha liderado las pérdidas; Telefónica, ha cedido el 0,54 y BBVA, el 0,44 %.