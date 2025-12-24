El IBEX 35 se asienta en máximos por Navidad

El IBEX 35 ha terminado una semana más corta por las fiestas de Navidad prácticamente plana, apenas con una subida del 0,08 %, en la que el martes alcanzó un nuevo máximo histórico en 17.182,8 puntos, y que este miércoles, 24 de diciembre, pese a que ha retrocedido un mínimo del 0,06%, lo ha asentado.

En una sesión de escasos movimientos por la festividad de Nochebuena y por el cierre de sesión a las 14:00 horas, el IBEX 35, que abrió con una caída del 0,21 % retornó a las ganancias, quue ha mantenido durante buena parte de la jornada, para en el último tramo tornarse plana y terminar cayendo apenas 9,9 puntos, ese 0,06 %, hasta los 17.172,9 puntos. En lo que va de año el IBEX acumula unas ganancias del 48,11 %.

Al igual que el mercado español, las bolsas europeas que han abierto -Fráncfort y Milán no tuvieron sesión- han cerrado con caídas que han sido del 0,19 % para Londres, y del 0,05 % para el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización; mientras que París ha terminado plana.

Los futuros de Nueva York avanzan también a esta hora con leves caídas, que son del 0,07 % para el Dow Jones; del 0,03 % para el S&P 500; y del 0,02 % para el mercado tecnológico Nasdaq.

Escasos movimientos entre los valores del IBEX 35

Al cierre de la sesión, el selectivo se ha visto afectado por las caídas de Indra, con el 1,04 %; y Bankinter, con el 0,88 %, seguidos de ACS, con el 0,47 %; Caixabank e IAG, ambas con el 0,38 %; Enagás, con el 0,34 %; y Endesa, con el 0,33 %.

Los mayores avances en una sesión que ha durado tres horas y media menos de lo habitual por Nochebuena los han registrado Acciona Energía, con el 0,92 %; Grifols, con el 0,73 %; y Puig, con el 0,61 %.

En el mercado continuo, Atrys Healt ha liderado las caídas, con un 3,19 %; seguida de GAM, con el 2,42 %; Nueva Expresión Textil, con el 1,65 %; Adolfo Domínguez, con el 1,63 %; y Elecnor, con el 1,62 %.

Faes Farma, por el contrario, ha registrado la mayor subida de la bolsa, el 2,16 %; por delante de Tubacex, el 1,54 %; Pescanova, el 1,45 %;; Airtificial, el 1,43 %; PharmaMar, el 1,39 %; y Deoleo, el 1,37 %.

Oro y plata

En el mercado de metales, el precio del oro, tras alcanzar nuevos máximos esta madrugada con la onza por encima de los 4.500 dólares, se desinfló durante la sesión, y al cierre del mercado caía un 0,04 %, al situarse en 4.480,4 dólares; mientras que la plata,que llegó a alcanzar los 72,7 dólares, aminoró su subida al 0,13 % y cotiza en 71,57 dólares.

El petróleo registra moderados avances, que en el caso del Brent, de referencia en Europa, son del 0,06 %, hasta los 62,42 dólares el barril, mientras que el Texas Intermediate, de EE.UU., antes de la apertura del mercado americano, sube el 0,21 %, hasta los 58,5 dólares.

El bitcóin registra una caída del 0,47 % hasta situarse en 87.258,7 dólares.