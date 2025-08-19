El IBEX 35 supera el 15.300

El IBEX 35 ha sumado el 0,34 % este martes, ha superado los 15.300 puntos y ha firmado un nuevo máximo desde diciembre de 2007, animada, igual que el resto de Europa, por los avances en las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 52,1 puntos, ese 0,34 %, y ha cerrado en los 15.303 enteros. En el cómputo anual, el selectivo se revaloriza ya el 32 %. En el resto de Europa, con el euro con ligeros avances del 0,06 % frente al dólar, en 1,1667 dólares, las principales plazas bursátiles han cerrado con ganancias generalizadas y París ha sumado el 1,21 %; el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente y Milán, el 0,89 % ambos; Fráncfort, el 0,45 % y Londres, el 0,34 %.

Wall Street, por su parte, abría con tendencia dispar y al cierre de los mercados en Europa, sus tres principales índices mantenían este mismo tono y el Nasdaq cedía el 0,95 % y el S&P 500, el 0,28 %, mientras que el Dow Jones, avanzaba el 0,22 %.

Además del plano geopolítico, los inversores están pendientes de las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que se conocerán mañana miércoles.

Asimismo, este jueves, arrancará el simposio de banqueros centrales en Jackson Hole (Wyoming).

ArcelorMittal e Indra, cara y cruz del IBEX 35

De vuelta al mercado nacional, de los grandes valores, Iberdrola ha repuntado el 1,05 %, como la quinta mayor subida; Repsol ha avanzado el 0,98 %; Banco Santander, el 0,45 %; Inditex, el 0,37 %; Telefónica, el 0,25 % y BBVA, el 0,24 %.

Arcelormittal ha liderado los avances de la tabla (2,64 %). En el lado opuesto, Indra ha sido el valor más castigado (-4,31 %), por la reducción en las expectativas de la industria de defensa si finalmente se alcanza una paz en Ucrania.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional subió 0,7 puntos básicos, hasta el 3,320 %, con la prima de riesgo con Alemania en 56,9 puntos básicos.

Respecto al mercado de las materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, cedía el 0,71 %, con el barril en 66,13 dólares y el oro, perdía el 0,21 %, con la onza en 3.325 dólares.

El principal criptoactivo del mercado, el bitcóin, continuaba con su tendencia bajista y perdía el 2,06 %, hasta 114.073 dólares.