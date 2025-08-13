El IBEX 35 supera el 15.000, máximo desde 2007

El 1BEX 35 ha subido este miércoles el 1,08 %, ha conquistado los 15.000 puntos, nuevo máximo desde el 28 de diciembre de 2007, en una jornada de ganancias para Europa propiciadas por unos datos de inflación en EE.UU. que llevan a pensar en nuevos recortes de tipos.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha sumado 160,9 puntos, ese 1,08 %, y ha cerrado en 15.019 enteros, su mejor nivel en dieciocho años. Con ello encadena ocho sesiones consecutivas de ascensos, la mejor racha alcista desde mayo y ha incrementado las ganancias anuales hasta el 29,54 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,1719 dólares y una apreciación del 0,38%, las principales plazas del Viejo Continente han cerrado con ganancias generalizadas y el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización de Europa, ha repuntado el 0,98%.

Fráncfort ha subido el 0,67 %; París, el 0,66 %; Milán, el 0,60 % y Londres, el 0,19 %.

Wall Street abría con tendencia positiva y al cierre bursátil europeo sus tres principales índices mantenían este tono de ganancias y el Dow Jones avanzaba el 0,74 % y el S&P 500 y el Nasdaq, el 0,04 %, cada uno.

De vuelta al mercado nacional, Laboratorios Rovi ha subido el 3,42 %, como el valor más alcista, seguido de Fluidra (2,79 %) y Grifols (2,18 %). En negativo solo han terminado cinco cotizadas e Indra, ha liderado las pérdidas (-0,63 %).

Iberdrola lidera a los grandes valores del IBEX 35

De los grandes valores, Iberdrola ha sumado el 1,7 %, como el quinto valor más alcista de la tabla; por detrás, BBVA, el 1,68 %; Banco Santander, el 1,51 %; Telefónica, el 0,94 % e Inditex, el 0,92 %. Se ha desmarcado Repsol con un descenso del 0,52 %, como la segunda mayor caída del IBEX.

Fuera del mercado de la renta variable, el rendimiento del bono soberano nacional perdió 0,4 puntos básicos, hasta el 3,229 %, con la prima de riesgo con Alemania en 54,9 puntos básicos.

En el mercado de materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, perdía el 0,97 %, con el barril en 65,48 dólares y el oro avanzaba el 0,22 % y la onza se movía en 3.355 dólares.

El bitcóin sumaba el 0,34 % y rondaba los 120.600 dólares, aunque durante la sesión ha llegado a rozar nuevos máximos, al tocar los 122.219 dólares.