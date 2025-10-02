Duro Felguera se desploma en bolsa tras rechazar el juzgado la prórroga del preconcurso de acreedores

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón ha denegado la cuarta prórroga del preconcurso de acreedores solicitada por Duro Felguera para presentar su plan de reestructuración, lo que ha provocado el desplome de la empresa asturiana en Bolsa.

Los títulos de la compañía han retrocedido 0,082 euros, ese 30,15 %, hasta 0,19 euros y han liderado las pérdidas del mercado continuo.

Además, el fabricante de equipos e instalaciones industriales, ha borrado las ganancias acumuladas en lo que va de año y ha entrado en el terreno de las pérdidas (-16,67 %).

En un auto fechado este jueves y que «no es susceptible de recurso alguno», el juzgado subraya que el procedimiento de preconcurso «no está concebido como un espacio de duración indefinida ni como un refugio procesal para dilatar la adopción de decisiones estructurales».

La resolución indica que «la mera alegación de que se continúa negociando, sin acreditar resultados tangibles ni hitos verificables, no puede erigirse en fundamento suficiente para prorrogar los efectos de la comunicación más allá de los límites temporales previstos legal y jurisprudencialmente».

Según ha concluido el magistrado, «la falta de concreción en las actividades desarrolladas durante las prórrogas ya concedidas, así como la omisión de un plan de acción temporalizado respecto de las actuaciones pendientes, refuerzan la conclusión de que no concurren elementos objetivos que permitan excepcionar el régimen general y acceder a una cuarta prórroga».

Duro Felguera solicitó el pasado martes una cuarta prórroga del preconcurso en el que está inmersa desde el pasado mes de diciembre con el objetivo de que los acreedores tuvieran «tiempo de analizar la documentación» del plan de reestructuración aprobado el pasado 22 de septiembre.

Duro Felguera no puede recurrir

El auto, que está fechado este jueves y no es susceptible de recurso, señala que el procedimiento de preconcurso no es de duración indefinida ni un refugio procesal para dilatar la adopción de decisiones estructurales.

Duro Felguera solicitó el pasado martes una cuarta prórroga del preconcurso, en el que la compañía está inmersa desde diciembre, con el objetivo de que los acreedores tuvieran tiempo para analizar la documentación de su plan de reestructuración que se aprobó el pasado 22 de septiembre.