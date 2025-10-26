El mercado, atento a la política monetaria de la Fed, el BCE y datos de IPC y PIB

La convergencia de las reuniones de los bancos centrales de Estados Unidos, Europa y Japón, aunque con decisiones distintas, determinará la dirección del mercado la próxima semana, en la que continuarán los resultados empresariales y destacarán datos de IPC y PIB.

Los analistas coinciden en que mientras el BCE repetirá mensaje y pausará los tipos, la Fed los bajará un 0,25 %, con el dilema, según ha señalado el director de análisis de renta variable de Singular Bank, Nicolás López Medina, de que mientras la economía se enfría, la Casa Blanca afirma que la inflación está controlada.

En Europa, en el inicio de la semana destaca la encuesta Ifo de confianza empresarial alemana, comparecerá el miembro del comité ejecutivo del Bundesbank, Burkhard Balz, y se celebrará subasta de deuda francesa a 3, 6 y 12 meses.

Al día siguiente, en el mercado se conocerá la encuesta de préstamos bancarios del BCE, los demandantes de empleo en Francia y la confianza empresarial italiana.

En el ecuador de la semana pare el mercado, destaca el PIB de España y las ventas minoristas, el crédito al consumidor del Banco de Inglaterra y las concesiones de hipotecas, así como el Índice de Precios del Productor (IPP) de Italia, donde se celebrara subasta de deuda a 6 meses, mientras que en Alemania será a diez años.

El jueves, el día más esperado para el mercado

El jueves será el día más esperado en Europa, al conocerse la decisión sobre tipos de interés del BCE, que previsiblemente se mantendrán de nuevo en el 2 %, y que llegará un día después de la reunión de la Fed.

También ese día se publicará la tasa de desempleo y el PIB en la zona euro, de Francia e Italia, el IPC de Alemania y España.

La semana concluirá en Europa con el IPC que, según López Medina, bajará una décima hasta el 2,2 %; los precios de importación de Alemania, el índice Nationwide de precios de la vivienda en Reino Unido, y la cuenta corriente de España.

Asimismo, destacará la publicación de resultados del Santander, Iberdrola, Endesa, BNP Paribas, Deutsche Bank y Airbus, entre otros.

Estados Unidos

En Estados Unidos, la publicación de datos macroeconómicos dependerá de si se produce la reapertura de la Administración federal, que sufre un cierre parcial desde el 1 de octubre ante la falta de acuerdo sobre el techo de gasto del país, mientras que los datos recogidos por instituciones privadas se publicarán con normalidad.

En la agenda americana del lunes se encuentra el índice de negocios Mfg de la Fed de Dallas, y la subasta de deuda a 3 y 6 meses, y a 2 y 5 años.

El día 28 se prevé el índice de precios de la vivienda, la confianza del consumidor y nuevas subastas a 52 semanas y a 7 años.

El día clave será el miércoles, con la decisión de tipos de la Fed, descontando el mercado una bajada de un 0,25 %, que situaría el tipo de intervención en el 3,75 %-4 %.

Un día después, sI se llega a publicar, se conocerá el PIB, y se espera un crecimiento del 3 %, según López Medina; mientras que el viernes 31 se debería publicar el PCE de septiembre.

En el ámbito empresarial, presentarán resultados las grandes tecnológicas como Meta, Apple, Microsoft, Alphabet o Amazon.

Entre las referencias macroeconómicas en Asia-Pacífico destacará la reunión del Banco de Japón el jueves y, un día después, su IPC; mientras que en China se publicará el último día de la semana su PMI. El miércoles no abrirá la Bolsa de Hong Kong por la festividad del Doble Nueve.