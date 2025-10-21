El oro cae un 3,80 % y el precio de la onza se sitúa por debajo de los 4.200 dólares

El precio del oro, uno de los activos considerados refugio en tiempos de incertidumbre, cae un 3,80 % y se ha llegado a situar por debajo de los 4.200 dólares por onza, lejos de la zona de máximos históricos.

Tras una bajada del 3,80 %, el precio del metal dorado desciende hasta los 4.189,9 dólares después de que el pasado viernes llegara a alcanzar un nuevo máximo histórico, al situarse en 4.379,93 dólares.

A primera hora de la mañana, coincidiendo con la apertura del mercado, la onza aún superaba los 4.300 dólares por onza, en concreto, 4.342 dólares, pero a partir de esa hora su valor empezó a ceder y llegó a caer hasta los 4.245 dólares a las 10:12 horas para después recuperarse, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

Sin embargo, a partir de las 13:15 horas, el valor de la onza de oro ha vuelto a retomar las caídas hasta llegar a los 4.189,9 dólares.

En lo que va de año, el precio del oro registra una subida del 60,18 %.

Según el jefe de estrategias de mercado de la gestora Ostrum AM, Axel Botte, algunos participantes en el mercado creen que la subida del metal precioso puede haberse vuelto excesiva.

Los analistas coinciden en que las subidas de los últimos meses se han debido en parte a factores especulativos y no a causas tradicionales como la caída de los rendimientos reales de otros activos o a una inflación persistentemente alta.