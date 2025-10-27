El oro pierde los 4.000 dólares

El precio del oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre, cae más del 2 % tras relajarse las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, y la onza se sitúa por debajo de los 4.000 dólares, lejos ya de la zona de máximos de este mismo mes de octubre.

A las 15:45 horas, el oro cedía el 2,02 %, y se situaba en 3.996,99 dólares, un valor que no registraba desde el pasado 10 de octubre.

Durante la conferencia de la ASEAN celebrada en Malasia, los negociadores chinos y estadounidenses se reunieron y alcanzaron un acuerdo que mitiga el riesgo de aranceles del 100 % sobre los productos chinos y que reducirá las restricciones a la exportación de tierras raras de China a EE. UU.

Asimismo, se espera que se alcance un acuerdo más amplio o una nueva prórroga de las negociaciones durante la previsible reunión entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, este jueves, en Corea del Sur.

El viernes también se registró la mayor venta diaria de oro de los últimos 5 meses

A ello se suma, que el viernes también se registró la mayor venta diaria de oro de los últimos 5 meses por parte de los ETF (fondos cotizados), según los analistas de XTB.

Según los analistas, el oro se decanta por las caídas porque los inversores están calibrando los riegos que conlleva el equilibrio entre el riesgo del valor y la recompensa de las ganancias, a lo que se suma la relajación de la tensión comercial entre EE.UU., y China, y a una leve recuperación del dólar.

Además, las subidas que registran los mercados, en zona de máximos, hacen que los activos que no ofrecen rendimiento, como el oro, sean comparativamente menos atractivos.

A ello se suma que los inversores, tras las destacadas subidas registradas por el material dorado, optan por tomar beneficios. Hace una semana, el día 20 de octubre, el IBEX alcanzó el precio más elevado de su historia, en 4.381,5 dólares.

Para ver la evolución del oro ahora habrá que esperar a la reunión entre EE.UU. y China, y a las decisiones sobre tipos que tomen la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el miércoles; y el jueves, el Banco Central Europeo (BCE).