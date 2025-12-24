El oro supera por primera vez en su historia los 4.500 dólares, y la plata los 72 dólares

El oro y la plata continúan registrando nuevos máximos históricos y, esta madrugada, día de Nochebuena, el precio del metal dorado ha superado, por primera vez, los 4.500 dólares, mientras que la onza de plata se ha situado por encima de los 72 dólares.

A las 02:23 horas de esta madrugada, la onza de oro ha alcanzado los 4.524 dólares, después de que ayer se aproximara a esta cota al situarse en las primeras horas del día en 4.497,7 dólares.

Tras superar los 4.500 dólares, a las 08:00 horas, la onza de oro, con una subida del 0,17 %, vuelve a situarse por debajo de esa cifra y se encuentra en 4.493,64 dólares.

De este modo el oro registra ya una revalorización, a falta de una semana para que termine el año, de más del 71 %.

Minutos después de que el oro alcanzara su máximo histórico, lo hacía la plata, a las 02:50 horas, superando los 72 dólares, en concreto 72,70 dólares, tras superar ayer al cierre del mercado los 71 dólares.

Con una subida del 1,02 %, la onza se encuentra en este momento en 72,18 dólares.

¿Por qué sube en el oro y la plata?

De este modo, tras los máximos alcanzados ayer, el oro y la plata los renuevan impulsados por las tensiones geopolíticas, la debilidad del dólar y las apuestas porque la Reserva Federal de EE. UU. (la Fed) va a continuar bajando los tipos de interés el próximo año.

A ello se suma, según el analista de iBroker Antonio Castelo, que los bancos centrales a nivel mundial están comprando cantidades «ingentes» de oro.

Castelo ha explicado que, cuando una materia prima sube con fuerza, aparece otro componente inversor, que es la parte financiera.

Y en este año 2025 se ha visto como muchos inversores institucionales, gestoras de fondos de inversión, ETFS, incluso particulares, se han mostrado muy interesados en entrar en el mercado del oro.