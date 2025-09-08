El oro vuelve a marcar otro máximo histórico

El precio del oro, considerado activo refugio en tiempos de incertidumbre, continúa en ascenso y tras alcanzar el pasado viernes los 3.600 dólares, supera este lunes ya ampliamente esa cifra y el precio de la onza se aproxima a 3.632 dólares.

A las 15:11 horas, la cotización de la onza de oro se situaba en 3.631,93 dólares.

Los analistas consideran que la subida imparable del oro se produce en un contexto marcado por la incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas y un entorno monetario cambiantes.

Mientras los bancos centrales intensifican sus compras y los inversores buscan refugio frente al riesgo, el metal precioso vuelve a posicionarse como protagonista en las carteras globales, y ante la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte los tipos de interés en su reunión del 17 de septiembre.

El director de inversiones de Crédit Mutuel Asset Management, Jean-Louis Delhay, ha apuntado que mantienen una visión positiva del oro, al no estar su rendimiento correlacionado con los activos de riesgo, por lo que debería beneficiarse de la continúa caída de los tipos reales en EE.UU.

Según el analista de eTor Javier Molina, los objetivos técnicos más ambiciosos miran a la zona de los 4.100 dólares, sin embargo ha señalado que conviene no olvidar el riesgo táctico, ya que en caídas amplias de los mercados las ventas forzadas suelen desplazar hacia abajo los metales a corto plazo para retomar más tarde la senda alcista.