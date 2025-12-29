El oro y la plata apuntan a un año récord

El oro y la plata se acercan al final del año en máximos históricos y con una revalorización del 70 % y el 160 %, respectivamente, y apuntan a su mejor ejercicio desde 1979 -tras la revolución iraní-, impulsados por las tensiones geopolíticas, las perspectivas de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense y la creciente demanda de los bancos centrales para diversificar sus reservas.

Tras una fuerte caída registrada vivida a finales de octubre, el oro se ha recuperado con fuerza y en los últimos días de diciembre ha batido récord tras récord, convirtiéndose en uno de los activos con mejor rendimiento este año.

El pasado viernes, después de encadenar varios máximos en la semana, marcó el que hasta la fecha es su precio más elevado en 4.549,92 dólares la onza, una cota que esta madrugada ha estado a punto de rebasar: A las 00.02 horas, ha tocado los 4.549,64 dólares, aunque después ha corregido y en torno a las 9.30 horas baja el 1,42 %%, hasta 4.469,66 dólares.

El oro, que acumula una subida en el año del 70,19 %, se ha visto impulsado este 2025 por las tensiones geopolíticas, la inflación, un dólar débil y la demanda de bancos centrales para diversificar sus reservas, así como las expectativas de tipos en 2026 y la diversificación de inversiones a largo plazo dado el bajo rendimiento de los bonos.

Los precios de los metales preciosos suben en medio de la renovada incertidumbre geopolítica

El fenómeno también ha llegado a la plata, metal precioso que más que ha duplicado su precio en 2025 y que a las 00:00 horas de hoy alcanzaba los 84,007 dólares y marcada un nuevo máximo histórico, superando con holgura los 79 dólares del viernes.

A lo largo de la madrugada ha cambiado de tendencia y después de abrir los mercados bursátiles en Europa pierde el 4,49 %, hasta los 75,71 dólares, lo que deja las ganancias anuales en el 160,26 %.

Según el analista de iBroker, Antonio Castelo, detrás de estas subidas se encuentra una combinación poco habitual de factores, con el mercado descontando un ciclo de recortes de tipos por la Fed, el peor año del dólar en casi una década, lo que potencia las materias primas denominadas en dólares, y una fuerte demanda del metal por parte de los bancos centrales.

El otro gran motor, según Castelo, es el geopolítico, con tensiones persistentes en Ucrania, Oriente Medio y ahora también en Venezuela; a lo que se une los ETF del oro, que han sido un acelerador de la cotización del metal.

Desde XTB, Adrián Hostaled cree que el mercado empieza a ver a algunas divisas refugio tradicionales como menos eficaces ante las intervenciones de política monetaria, lo que aumenta el atractivo del oro, incrementando la inversión institucional en ETF sobre el oro.

Revés en octubre

Tras alcanzar los 4.379,93 dólares por onza el precio del oro y la plata los 54,47 dólares a mediados de octubre pasado impulsados por el aumento de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, ambos metales comenzaron a caer a finales de ese mes.

En ese momento, los analistas atribuyeron la bajada a que la demanda se había enfriado ante la posibilidad de que EE.UU. y China resolvieran sus diferencias comerciales.

Unos días después, el 27 de octubre, la onza perdía la cota de 4.000 dólares (3.996,9 dólares), pero desde entonces ha vuelto a recuperar la tendencia alcista.

Por su parte, la plata se situó en los 59 dólares el 1 de diciembre, y a partir de ese día ha ido revalidando máximos, hasta el récord de esta madrugada.