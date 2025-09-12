El Sabadell y el BBVA caen en bolsa tras rechazar el banco catalán la opa

Los títulos del Banco Sabadell y del BBVA registran caídas este viernes en torno al 1 % después de que el consejo de administración de la entidad catalana haya rechazado la opa hostil lanzada por el BBVA al considerar que la oferta es insuficiente, por lo que recomienda a sus accionistas que no la acepten.

A las 14:30 horas, los títulos del Sabadell caían un 0,99 %, y se situaban en 3,324 euros, mientras que los del BBVA descendían un 0,96 %, hasta los 16,06 euros.

En lo que va de año, el Sabadell sube en bolsa un 85,36 %; y el BBVA, un 76,66 %. Teniendo en cuenta el precio al que los dos bancos cotizan a esta hora, la prima negativa es del 6,91 %.

En relación a esta operación, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha dicho este viernes que la opa del BBVA por el Sabadell «está durando mucho más» de lo que le gustaría a su institución «por distintas razones».

Otros bancos a parte del Sabadell y BBVA que caen en el IBEX 35

En cuanto al resto de los bancos, el Santander se deja el 1,74 %, el segundo valor que más cae del IBEX por detrás de Acciona, que cede el 2,25 %; seguido de Unicaja, con el 1,58 %.

Por su parte Caixabank es el banco que menos cede, un 0,95 %. Según el analista de Bankinter Rafael Alonso, la recomendación del consejo de administración del Sabadell no es ninguna sorpresa, ya que la entidad mantiene su negativa desde el inicio del proceso, en mayo de 2024.

Bankinter mantiene su recomendación de no aceptar la oferta de BBVA en las condiciones económicas actuales porque la ecuación de canje implica un valor de la acción del Sabadell de 3,05 euros, un importe inferior a su precio objetivo, que sitúa en 3,75 euros.

Desde la entidad, no descartan la posibilidad de que BBVA mejore la ecuación de canje justo antes de que termine el plazo de aceptación de la opa, el próximo 7 de octubre.