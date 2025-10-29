El Santander sube con fuerza en bolsa y lleva al IBEX 35 a su tercer récord consecutivo

El Banco Santander, tras comenzar la sesión muy volátil tras presentar sus resultados se ha decantado por una fuerte subida que supera el 4% al cierre, lo que ha empujado al selectivo español a alcanzar un nuevo máximo histórico, el tercero, con pleno en las tres sesiones de esta semana.

El principal índice de la bolsa española, el IBEX 35, ha alcanzado este miércoles su tercer máximo histórico consecutivo de cierre, en los 16.150,1 puntos, tras ganar el 0,39 %, con el Santander como líder al ganar el 4,33% y cerrar a 8,98 euros, a dos céntimos de los 9 euros. En el resto de Europa, con el euro a 1,165 dólares, los principales mercados europeos han registrado una tendencia mixta; suben Londres y Milán, el 0,61 %; y el 0,26 %, respectivamente. Fráncfort, por su parte, ha caído el 0,64 %; y París, el 0,19 %.

El Santander lidera al sector bancario en el IBEX 35

Todos los bancos de la Bolsa española, excepto Unicaja, registran subidas en esta sesión, y al avance del Santander, le sigue el BBVA, con el 2,27 %, que por primera vez en la historia ha alcanzado los 100.000 millones de valor en bolsa, casi dos semanas después de que fracasa su obra sobre la entidad catalana.

Tras el Santander y el BBVA, CaixaBank avanza el 1,55 %, mientras que Sabadell presenta una subida moderada del 0,38%, y Unicaja cae el 0,26%

En relación con los resultados presentados por el Santander, según ha señalado la analista de Renta4 Nuria Álvarez, el mercado valora las posibles dudas sobre el cumplimiento de la guía de ingresos para el año y el potencial riesgo de mayores provisiones extraordinarias en el Reino Unido, junto con unas cifras en línea con estimaciones.

En cualquier caso, Álvarez ha apuntado que las cifras confirman una buena evolución operativa, con lectura positiva en términos de riesgo en Brasil, y en beneficio neto en el Reino Unido, donde comienzan a notarse las eficiencias aplicadas.

Precio objetivo de 7,62 euros para Renta4

Renta4 apuesta por mantener el valor y sitúa el precio objetivo de la acción en 7,62 euros.

En este mismo sentido, el analista de Bankinter Rafael Alonso ha subrayado la mejora del Santander en el Reino Unido, EE. UU., y Brasil, por lo que mantienen la recomendación de «compra» del valor, y sitúa el precio objetivo de la acción en 8,80 euros.

Por su parte, el analista de IG Sergio Ávila ha apuntado que es necesario vigilar en el caso del Santander la tendencia del negocio de préstamos, que se debilita, y los posibles retrocesos macroeconómicos o de tipos de interés, que podrían afectar la generación de márgenes.

Por el contrario, Ávila ha destacado que la participación del Santander junto a Criteria en un fondo tecnológico europeo es una señal de crecimiento alternativa que puede dar soporte a su cotización, aunque dichos proyectos requieren tiempo y resultados operativos.

Los otros valores del IBEX 35

Además de Santander y BBVA, del resto de grandes valores del indicador, Repsol ha avanzado el 1,34 %; mientras que Iberdrola se ha dejado el 0,40 %; Inditex, el 0,87 %; y Telefónica, el 1,47 %.

En el lado contrario, Aena ha liderado las caídas tras una negativa acogida de los resultados en el mercado. Ha perdido el 4,26 %, seguida de Acerinox, el 3,14 %; y Ferrovial, el 2,98 %.

En otros mercados, el precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, sube el 1,37 %, hasta los 65,28 dólares.

La rentabilidad del bono español a largo plazo baja al 3,131 %, mientras que la onza de oro troy gana el 1,15 %, hasta 3.997,44 dólares.

El bitcóin, por su parte, baja el 1,46 %, hasta los 111.335 dólares.